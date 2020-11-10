‘Terör bizi yolumuzdan çıkaramaz’

KONFERANS öncesi konuşan İçişleri Bakanı Seehofer, Avrupa’da meydana gelen terör saldırılarının, Almanya’da devlet kurumları ile İslam birliklerinin iş birliği yapmasına engel olamayacağını söyledi. Daha önce başlatılan projelerin devam edeceğinin altını çizen Seehofer, “Terör ve radikaller bizi yolumuzdan çıkaramaz” dedi. Osnabrück Üniversitesi’nde imam yetiştirmek için yeni bir programın başlayacağını belirten Seehofer, bu konuda gerekli bütçenin ise İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacağını söyledi. Bu projeye ayrılacak bütçe için “Ülkemizde sosyal uyum için iyi amaçla harcanacak para” değerlendirmesinde bulunan Seehofer, Almanya’da imam yetiştirerek radikallerin önüne geçileceğini ifade etti.

AÇIĞI KAPATMAYACAK

Konferans öncesi açıklama yapan CDU/CSU Federal Meclis İçişleri Politikaları Sözcüsü Mathias Middelberg, Almanya’daki camilerde Almanca dilinin kullanılmasını istedi. Middelberg, “Ülkemizde Almanya’da sosyalleşen, dilimizi konuşan ve değerlerimizi, yani demokrasi anlayışımızı, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü paylaşan imamların olması önemli” dedi. Almanya İslam Konferansı’nın daha önce aldığı karar gereği 2010 yılından beri Osnabrück Üniversitesi’nde imam yetiştiriliyor. Middelberg, İslam Teolojisi adı altında açılan kürsüde eğitim alanların bir bölümünün imam olarak görev yapmaya başladığına fakat kürsünün tek başına ülkedeki imam açığını kapatmaya yetmediğine dikkati çekti. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber ise dini kuruluşlarda görev yapan yeni jenerasyonların Almanya’da yetiştiğine dikkati çekerken, beş İslam birliğinde görev yapanların eğitimini Almanya’da aldığını hatırlattı. Almanya İslam Konferansı devlet ile Almanya’daki İslami kuruluşlarının en önemli diyalog platformu olarak kabul ediliyor.