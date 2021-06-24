Terminal 1 yeniden açıldı

TÜRKİYE’ye uçuş yapan tüm havayolu kuruluşları başta THY olmak üzere Pegasus, Sunexpress ve Corendon Terminal 1’deki eski yerlerine geçti. Aynı zamanda Türkiye’ye tatil amaçlı uçuşlar gerçekleştiren Freebird ve Tailwind Havayolları’nın charter seferleri de Terminal 1’e alındığı belirtildi.

LUFTHANSA TERMİNAL 2’DE

Konuyla ilgili havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada yaz tatili nedeniyle özellikle dış hat uçuşlarında yoğunluk yaşandığı belirtilerek, pandemi döneminde Terminal 2’ye kaydırılan uçuşların yeniden eski terminale alındığı duyuruldu. İzmir ve Bodrum’a direkt sefer düzenleyen Lufthansa’nın ise Terminal 2’de hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. Diğer yandan yaz sezonu nedeniyle sefer sayısını artıran Türk Hava Yolları’nın önceki destinasyonlara ek olarak, Ankara, Samsun, Kayseri ve Adana uçuşlarına aktarmasız olarak başladığı bildirildi.







