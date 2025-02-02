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Terim'e Arabistan'da bir darbe daha

Güncelleme Tarihi:

#Pro Lig#AVRUPADAN HABER#Al Shabab
Terime Arabistanda bir darbe daha
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:05

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, deplasmanda Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu. Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık" dedi.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı. Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Terime Arabistanda bir darbe daha
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ettifaq'a 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşma sırasında yaşananlara şaşırdığını dile getirdi.

"BERABERE BİLE KALSAK ÜZÜLÜRDÜM"
Oynadıkları oyun nedeniyle futbolcularına büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Terim, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık." dedi. Karşılaşmadan galip ayrılan El Ettifaq'ı da tebrik eden Türk teknik direktör, özellikle ikinci yarıda oyunlarına dikkat çekerek "Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim ama bu futbol" ifadelerini kullandı.

Terime Arabistanda bir darbe daha
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

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#Pro Lig#AVRUPADAN HABER#Al Shabab

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