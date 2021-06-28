Temmuz sonu herkese aşı tamam!

ALMANYA’da önümüzdeki ayın sonuna kadar tüm yetişkinlerin aşılarının tamamlanmış olacağı açıklandı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ellerinde yeterli dozda aşı bulunduğunu ve isteyen tüm yetişkinlerin aşısının temmuz ayı sonuna kadar biteceğini söyledi. Bakan Spahn, pandemiye karşı mücadelede başarılı olmanın yolunun aşı yaptırılmasından geçtiğini vurgularken, “İnsanlarımızın tereddüt etmeden aşı yaptırmalarını bekliyoruz” dedi. Başbakan Angela Merkel’in “Eylül ayına kadar isteyen herkesin açısı tamamlanacak” söylemini hatırlatan Bakan Spahn, “Bu hedefimize daha önce ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

44 MİLYONA İLK AŞI

Almanya’da şimdiye kadar 44 milyon 363 bin kişiye, yani ülkedeki insanların yüzde 54’e yakınına ilk doz aşı yapıldığı açıklandı. 29 milyona yakın kişiye de ikinci doz aşı yapıldığı belirtildi. Alınan önlemler sayesinde Almanya genelinde 100 bin kişi başına 7 gün içindeki vaka sayısının düştüğü de kaydedildi.

TAM GÜN EĞİTİM KAVGASI

Almanya’nın bazı eyaletlerinde ilk ve orta dereceli okulların daha yaz tatiline girmeden, tatil sonrası tam gün eğitim yapılıp yapılmayacağı tartışmaları şimdiden başladı. Bavyera’da iktidarda bulunan Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Markus Blume, yaz tatili sonrası yeni bir kapanmanın söz konusu olmadığını açıkladı. Markus Blume, “Bayreya’da tatil sonrası tam gün eğitime devam” dedi.

‘BAVYERA TEK BAŞINA KARAR VEREMEZ’

Berlin’in Sosyal Demokrat Partili (SPD) Eyalet Başbakanı Michael Müller ise şu anda somut bir açıklama yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Müller, yaz tatili sonrası gelişmelere göre Eyaletler ile federal hükümetin ortak bir karar vereceğini açıklandı. SPD’li politikacı, “Bavyera tek başına karar veremez. Böyle bir karar ancak ortaklaşa verilir” dedi.