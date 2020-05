Temizlik yapanı da var, devriye gezeni de...

“SADECE temizlik değil, yer paspaslama, süpürme ve dezenfekte işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca gerektiğinde asansörü kendi başına kullanabiliyor. Bir günde 10 bin metrekare alanı tek başına temizleme kapasitesine sahip robotlar, şarjı bitmeden önce kendini otomatik olarak şarja bağlayabiliyor. Havalandırma sistemlerinden geçen havayı arındırarak temiz tutuyor. 30 dakika içinde ortamdaki bütün bakteri ve virüsleri yok etme kapasitesine sahip. Özellikle salgından sonra temizlik yapan personel büyük risk altına girdi. Bu bağlamda geliştirdiğimiz robotlar büyük rağbet görmeye başladı, çünkü insansız çalışıyorlar ve bu şekilde virüsün temizlik işçilerine bulaşması engellenmiş oluyor. Dört kişinin yaptığı işi tek başına yaptığı için açık alan, hastane, AVM, okul gibi yerlerde çok kullanışlı. Şu an Avustralya ve dünyanın birçok yerinden büyük talepler var. Yakın bir zamanda ülkemizde vatandaşlarımızın hizmetine de sunmak için çalışmalara başladık.” ‘HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK’

“Ayrıca güvenlik robotlarımız da var. Bu robotlar da özellikle sanayi bölgelerinde ve toplu yaşam merkezlerinde kullanılmaya çok uygun. Çevredeki normal olmayan bütün hareketleri tespit edebilme özelliğine sahip olan yapay zekalı robotlarımız, ses algılama ve termal kameraları sayesinde gece plaka okuma, kendi başına polis arama ve devriye görevi yapma özelliğine sahip. Türkiye yapay zekâ konusunda eğitilmiş beyin gücüne sahip bir ülke. Çok yakında bu ürünlerimizi ülkemizde üretme hedeflerimiz var. Biz sadece bu girişimimizle açılışı yapmak istiyoruz. Türkiye bu alanda dünya devi olacak potansiyele sahip. Biz de yapay zekânın kontrol ettiği değil, yapay zekayı kontrol eden bir millet olmak için girişimlere başladık. Çok değil, gelecek on yıl içerisinde robotlar hayatımızın her alanında bizlere yardımcı olarak, hayatımızı kolaylaştıracak. Procell olarak bu alana yatırımlarımızı yönlendirdik. Şimdiye kadarki robotlar insanlar tarafından kullanılıyordu. Bu robotlara programı veriyorsunuz, akşama kadar gereken her şeyi kendi başına yapıyor.”