Temizlik işçileri greve hazırlanıyor

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Belediye Temizlik Hizmetleri (BSR) çalışanları yeniden uyarı grevi kararı aldı. Alman Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di) ile BSR arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine temizlik işçilerinin çarşamba gününden cumartesi gününe kadar kentin çeşitli kemilerinde uyarı grevine gideceği açıklandı. Berlin 4 farklı kesimindeki Çöp İmha Tesislerinin de kapalı kalması nedeniyle çöplerin de taşınmayıp sokaklarda yine çöp yığınları oluşmasının beklendiğine de dikkat çekildi. Ver.di’nin Berlin Toplu Taşıma çalışanlarına olduğu gibi temizlik işçileri için de yüzde 8 ücret artışı talebinde ısrarlı olduğu yinelendi.