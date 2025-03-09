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Temizlik işçileri greve hazırlanıyor

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#Temizlik İşçileri#Grev#AVRUPADAN HABERLER
Temizlik işçileri greve hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:33

Başkent Berlin’de temizlik işçileri yeniden uyarı grevine gitme kararı aldı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Belediye Temizlik Hizmetleri (BSR) çalışanları yeniden uyarı grevi kararı aldı. Alman Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di) ile BSR arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine temizlik işçilerinin çarşamba gününden cumartesi gününe kadar kentin çeşitli kemilerinde uyarı grevine gideceği açıklandı. Berlin 4 farklı kesimindeki Çöp İmha Tesislerinin de kapalı kalması nedeniyle çöplerin de taşınmayıp sokaklarda yine çöp yığınları oluşmasının beklendiğine de dikkat çekildi. Ver.di’nin Berlin Toplu Taşıma çalışanlarına olduğu gibi temizlik işçileri için de yüzde 8 ücret artışı talebinde ısrarlı olduğu yinelendi.

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#Temizlik İşçileri#Grev#AVRUPADAN HABERLER

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