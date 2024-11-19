Temel Nal’ın fotoğraf sergisi tam not aldı

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Bu yıl 35’incisi düzenlenen Münih Kitap Fuarı salonlarında sergilenen fotoğraflar, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Dijital filtre teknikleri ile çektiği fotoğrafları hiçbir ek işlem uygulamadan sergileyen sanatçının eserleri, daha önce de Avrupa ve Amerika’da sergilenmişti. Nal’ın eserleri, Londra, Milano, Madrid, Paris, Monaco, Miami, Montreal, New York, Palm Beach, İstanbul, Nice ve Miami sergilerinden sonra Münih’te düzenlenen son sergide sanatseverlerden tam not aldı. Uluslararası çok sayıda ödüle sahip olan Temel Nal, ‘fotoğraflarında teknolojiyle doğanın’ diyaloğunu konu aldığını söyledi. Nal, “Kendi geliştirdiğim tekniklerle çektiğim fotoğraflar hiçbir şekilde başka bir işlemden geçmeden fotoğraf makinesinden çıktığı halde sergilenmekte. Buda filtreleme ve ışıklandırma ciddi bir uğraşıyı gerektiriyor. Yoğun hukuk hayatımın yanı sıra bu hobiyle uğraşmak benim için bir hayat tarzı oldu” diye konuştu. Temel Nal’ın fotoğraf sergisi Prinzregentenstrasse 1, 80538 Münih adresindeki sanat evinde 1 Aralık’a kadar açık kalacak.

