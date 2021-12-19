Temel Nal’ın eserleri ‘Art Basel Miami’de

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BU yıl 20’nci kez düzenlenen ‘Scope Miami Sanat Fuarı’nda, Artistes Contemporains Turquie galerisinin hazırlayıp sunduğu proje, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Artmarket Dergisi tarafından 2019’un en ilginç ve gelecek vadeden uluslararası sanatçılarından biri seçilen Temel Nal’ın eserleri, beş yıldır dünya çapında galeri ve fuarlarda sergileniyor. Sanatçının eserleri yalnızca son iki yılda Londra, Milano, Madrid, Paris, Monaco, Miami, Montreal, New York, Palm Beach, İstanbul ve Nice gibi şehirlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. ART Basel Miami Sanat Haftası’nın bir parçası olan sanat fuarları, küresel sanat pazarların nabzını ölçen prestijli organizasyon olarak biliniyor.

Scope Context’e katılanlar arasında İstanbul’da yaşayan ünlü Alman oyuncu Wilma Elles ve yazar Elif Kane Pisacane, Palm Beach’teki Steidel Contemporary galerisinin sahibi Maxwell Chapman da Nal’ın eserlerinin hayranları olduklarını söylediler. Temel Nal’ın ‘BouDa I’ adlı altı parçadan oluşan eseri, Florida’daki galerici Steidel Contemporary tarafından ocak ayında Amerika’da gösterildikten sonra, sanatçının eserlerinin koleksiyoneri olan Gürkan Vural tarafından İstanbul’daki ofisinde götürülecek.