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Temel Nal Miami yolcusu

#Temel Nal#Miami#Art Basel Miami
Temel Nal Miami yolcusu

Hukukçu kimliğinin yanı sıra sanat çalışmalarına da devam eden Münihli avukat Temel Nal, 2 Aralık’ta başlayacak olan Art Basel Miami’de ‘BouDa’ adını verdiği yeni bir çalışmasıyla yer alacak.

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1996 yılından beri hobi olarak başladığı filtresyon fotoğrafçılığı sanatıyla dünyanın belli başlı festivallerine katılan Temel Nal, bu kez de yeni bir çalışmasıyla Art Basel Miami haftasına katılıyor. Avukatlığı yanında sanat çalışmalarında bulunan Münihli Avukat Temel Nal, dünyanın sayılı sanat etkinliklerinden 2 Aralık’ta başlayacak olan Art Basel Miami’de ‘BouDa’ adını verdiği yeni bir çalışmasıyla yer alacak. Pandemi öncesinde de İstanbul’da açtığı ‘Renkleri hissediyorum, ışığa dokunuyorum” adını verdiği sergiyle büyük beğeni kazanan Temel Nal, çok sayıda sanat ödülünün sahibi.

 

 

 

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#Temel Nal#Miami#Art Basel Miami

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