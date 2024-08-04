‘Temel Güvence’nin durdurulmasını istedi

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CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Almanya’ya geçici olarak gelen Ukraynalılar da dahil, başvuruları kabul edilen sığınmacılar ile yasal olarak ülkede yaşayan yaklaşık 5.5 milyondan fazla kişinin Yurttaş Parası aldığını söyledi, bunlar arasında kendilerine teklif edilen işleri geri çevrenlere ödemelerde en az yüzde 30 kesinti yapılmasını, hatta bazı dorumlarda hiç ödeme yapılmamasını önerdi. Linnemann, emekliler ile çeşitli nedenlerle ‘yarı engelli’ statüsündekilere yapılan ‘Temel Güvence’ (Grundsicherung) ödemelerinin ise tamamen durdurulmasını gündeme getirdi. Linnemann’ın yaklaşımına kendi partisinden de tepki geldi. Hıristiyan Demokrat İşçiler Birliği (CDA) Başkanı Christian Baeumler, Linnemann’ın bu önerisinin yaşamın gerçekleriyle bağdaşmadığını söyledi: “İnsanları aç bırakmak, aç kalmaya sürüklemek Hıristiyanlığın insanlık değerleriyle bağdaşmaz.” CSU’lu bazı politikacılar da Linnemann’ın ‘Temel Güvence’ ödemelerine son verilmesi önerisine tepki gösterdiler.

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50 MİLYAR EURO

Almanya’da 2.9 milyonu Alman vatandaşı olmak üzere yaklaşık 5.5 milyon kişiye ‘Yurttaş Parası’ ödeniyor. Bunlardan 1.5 milyona yakını çocuk, 3.9 milyonu ise çalışma yaşında. Tek başına yaşayan yetişkinlere ayda 563, çiftlere kişi başı 506 Euro, 5 yaşına kadar olan çocuklara 357, 6-13 yaş arasındakilere 390, 14-17 yaş grubuna 471, 18-24 yaş grubuna da 451 Euro ödeniyor. Federal Çalışma Ajansı ayrıca ‘Yurttaş Parası’ alanların ev kirası ile ısı ve elektrik giderlerini de üstleniyor. 2023 yılında toplam 42.6 milyar Euro ‘Yurttaş Parası’ ödenirken, bu yıl bu rakamın 50 milyar Euro’yu bulması bekleniyor.