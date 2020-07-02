‘Temel Emeklilik Yasası’ Meclis’ten geçti

BÜYÜK tartışmalara yol açan ve başlangıçta koalisyon ortaklarını karşı karşıya getiren tasarıyla emeklilere ek gelir sağlanması hedefleniyor. Tasarı sayesinde yaklaşık 1.3 milyon emeklinin yüzü gülecek. Tasarıdan faydalanmanın temel şartı 33 yıl boyunca çalışıp emeklilik pirimi ödemek. Emeklilere rahat nefes aldıracak ödenek federal bütçeden karşılanacak. Tasarının bütçeye getireceği yıllık yükün 1.3 milyar Euro ile 1.6 milyar Euro arasında olması bekleniyor. Tasarı, Eyaletler Meclisi’nin cuma günkü oturumunda onaylandıktan sonra yasalaşacak. SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın mimarisi olduğu Temel Emeklilik Yasa Tasarısı, 1 Ocak 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek.