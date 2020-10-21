Temel emeklilik için ödemeler...

TEMEL emeklilik hakkından yararlanmanın koşulları, 35 yıl boyunca emeklilik primi ödemek ve düşük emeklilik maaşı almak olarak belirlendi. Uzmanlar, 33 yıl çalışanların da temel emeklilik hakkından yararlanacağını ancak yapılacak ödemelerin düşük olacağını söylüyor. Temel emeklilik almak için başvuru gerekmiyor. Ödemeler, hak sahiplerine otomatik olarak hesaplanıp ödenecek. Çocukların bakımı için geçirilen süreler ile hastalık nedeniyle çalışma hayatından uzak durulan süreler de temel emeklilik hakkından yararlanmayı sağlıyor. Ancak borçlanarak kazanılan süreler temel emeklilik hakkının hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Az süre veya hiç çalışmayanlar da temel emeklilikten faydalanamayacak. Temel emeklilik ödemeleri hesaplanırken Almanya’daki gelir durumu göz önünde tutulacak.