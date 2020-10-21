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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Temel emeklilik için ödemeler...

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Temel emeklilik için ödemeler...
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Almanya’da Bakanlar Kurulu’ndan geçen ve Federal Meclis’te de onaylanan ‘Temel Emeklilik Yasası’ 2021’de yürürlüğe giriyor. Yapılacak hesaplamalardan sonra ‘Temel Emeklilik’ hakkından yararlananlara ödemeler başlayacak. Ancak ödemelerin gelecek yılın ortasını bulması bekleniyor.

TEMEL emeklilik hakkından yararlanmanın koşulları, 35 yıl boyunca emeklilik primi ödemek ve düşük emeklilik maaşı almak olarak belirlendi. Uzmanlar, 33 yıl çalışanların da temel emeklilik hakkından yararlanacağını ancak yapılacak ödemelerin düşük olacağını söylüyor. Temel emeklilik almak için başvuru gerekmiyor. Ödemeler, hak sahiplerine otomatik olarak hesaplanıp ödenecek. Çocukların bakımı için geçirilen süreler ile hastalık nedeniyle çalışma hayatından uzak durulan süreler de temel emeklilik hakkından yararlanmayı sağlıyor. Ancak borçlanarak kazanılan süreler temel emeklilik hakkının hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Az süre veya hiç çalışmayanlar da temel emeklilikten faydalanamayacak. Temel emeklilik ödemeleri hesaplanırken Almanya’daki gelir durumu göz önünde tutulacak.

 

 

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