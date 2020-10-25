‘Temas sayısını düşürün’

“VİRÜSE karşı biz güçsüz değiliz. Virüsün ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı yayılacağını bizim tutumumuz belirler. Temas sayınızı düşürün ve mümkün olduğu kadar az kişiyle buluşun. Benim inancıma göre bizim yapabileceğimiz ve yapmamız gereken artan vaka sayılarını yeniden kontrol altına almak. Geçen hafta ne söylediysem benim için kelimesi kelimesine hepsi yine geçerli.” Merkel, geçen haftaki mesajında zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, evden çıkılmaması ve eğlence düzenlenmemesi konusunda uyarılarda bulunmuş, bu uyarıları bazı kesimlerden eleştiri almıştı. Merkel bu sözleriyle kendisini eleştirenlere bir anlamda tepki gösterdi. Merkel, 17 Ekim mesajını yayınladığında Almanya’da günlük vaka sayısı 7 bin 800 iken, son mesajını yayınladığı gün ise günlük vaka sayısı 14 bini aştı. Almanya’da korona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bin rakamının üzerine çıktı.