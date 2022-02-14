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HABERLERAvrupa Haberleri

Telli duvaklı delege: Reyhan Şahin

#Reyhan Şahin#Lady Bitch Ray#Afd
Telli duvaklı delege: Reyhan Şahin

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan Reyhan Şahin adıyla tanınan, rap’çi Lady Bitch Ray, giydiği kıyafet ve aşırı sağ karşıtı yazılı kumaş çantasıyla dikkat çekti.

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FEMİNİST rap’çi oylamanın yapıldığı salona düğün elbisesini andıran beyaz kıyafetleri ve duvakla geldi. Ancak, mavi tondaki kumaştan çantasının üzerindeki ‘Naziler dışarı-AfD’ye hayır’ yazısı dikkat çekti. Çantasının üzerine nazar boncuğu da yerleştiren Reyhan Şahin, bir süre Başbakan Olaf Scholz’la sohbet etti. Reyhan Şahin, Sol Parti’nin önerdiği delege olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Telli duvaklı delege: Reyhan Şahin
‘HERKES ÇEKİYOR PROBLEM NEREDE’
Reyhan Şahin, daha sonra sosyal medya hesabından, oy kullanılan salonda bir kadının izinsiz fotoğrafını çektiğini ve hangi partiden olduğunu sorunca kaçtığını duyurdu. Arkadaşıyla birlikte kadının peşinden gittiklerini kaydeden Reyhan Şahin, kadının aşırı sağcı parti AfD’li bir milletvekili olduğunu öğrenince fotoğrafı silmesini istediklerini ancak kadının “Herkes çekiyor. Problem nerede?“ diye sorduğunu kaydetti. Reyhan Şahin, bunun üzerine “Problem AfD“ diye cevap verdiğini de sevenleriyle paylaştı.

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#Reyhan Şahin#Lady Bitch Ray#Afd

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