Televizyonun karşısında kefir için!

ALMANYA’da yaşayan beslenme ve diyet uzmanı Aslı Demirel, insanların koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü artık evlerinde geçirdiğini ve evden işlerini yürütmenin getirdiği olumsuzluklardan birinin düzensiz belenme olduğuna işaret ederken “Çok düzenli beslenmek gerekir. Mümkünse üç öğün yemeli. Kahvaltı geç yapılıyorsa iki öğünde kalınmalı. Akşam geç saatlerde yemekten kaçınılmalı. Günlük yeterli miktarda sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Beyaz et ve proteinli gıdalar tüketilmeli. Nişastalı yiyeceklerden kaçınılmalı. Bir tabak pilavın üstüne tatlı olmamalı. Akşam saatlerinde pilav, makarna, patates ve ekmekten uzak durulmalı. Sebzeli yemeklere yönelmeli. Akşam yemeğinden sonra meyveden kaçınılmalı. Öğünler arasında atıştırmalar en tehlikesi. Sık sık mutfağa girip çıkmayın” dedi.

EN TEHLİKELİSİ CİPS, KOLA

Evde zamanın büyük bölümü televizyon karşısında geçirenlere de uyarılarda bulunan Demirel “Elbette böylesi olağanüstü günlerde insanın zamanı da çok oluyor. Zaman geçirmek için ilk tercih edilen de ağırlıklı olarak televizyonda film, dizi ve belgesel izlemek. Bu sırada da insanlar atıştırmalıkları yanına alıyor. cips, kuruyemiş ve kola gibi şekerli içecekler hareketsizlik döneminde vücuda zarar verir. Kilo yapar. Vücudun direncini kırar. Virüslere karşı zayıf bırakır. Hepimizin vücut direncini artıracak yemeklere yönelmemiz lazım. Evde mayalanmış yoğurt, ayran ve kefir tüketimi çok önemli. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artırır. Televizyon karşısında kefir içmek tok da tutar” dedi.

SPOR İHMALE GELMEZ

Spor yapmanın sayısız faydası olduğunun altını çizen Demirel “İnsanlar spora çok vakit ayırmıyor. Oysa günümüzde spor yemek ve içmek gibi. Çok zor hareketler yapmaya gerek yok. Sabah kalkınca açma ve germe hareketleri bile yeterli olabilir. Apartmanda yaşayanlar merdivenleri inip çıkarak da bu açığı giderebilir. Parklarda ve sokaklarda yürüyüşler de aksatılmamalı. Ancak sosyal mesafeyi koruyarak tabii. İnternette spor videoları da var. Onlardan da yararlanılabilinir. Mutlaka profesyonel birinden ders almaya gerek yok artık” dedi.