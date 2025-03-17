Telegram’ın kurucusu Durov, Fransa’dan ayrıldı

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Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa’daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti. Buna rağmen Fransa’daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, “Telegram’daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa’da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai’ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor” ifadelerini kullandı. Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram’ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.

FRANSA’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransa’da Ağustos 2024’te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon Euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Durov, tutuksuz yargılanırken, kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirilmişti.