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Telegram’ın kurucusu Durov, Fransa’dan ayrıldı

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#Fransa#Pavel Durov#AVRUPADAN HABERLER
Telegram’ın kurucusu Durov, Fransa’dan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:32

Telegram’ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, soruşturma geçirdiği Fransa’dan aldığı izinle ayrılarak Dubai’ye döndüğünü açıkladı.

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Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa’daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti. Buna rağmen Fransa’daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, “Telegram’daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa’da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai’ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor” ifadelerini kullandı. Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram’ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.

FRANSA’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Fransa’da Ağustos 2024’te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon Euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Durov, tutuksuz yargılanırken, kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirilmişti.

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#Fransa#Pavel Durov#AVRUPADAN HABERLER

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