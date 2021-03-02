Sigorta poliçenizi yenilerken dikkat!

NDR’de yer alan özel habere göre Mehmet Ercan Göker ve ekibi, bu sefer yeni bir sigorta poliçesi satmak yerine özel hastalık sigortasını yenileme yöntemiyle sigortalılarla irtibata geçiyor. Frankfurt merkezli ‘Finanz Check Rhein-Main GmbH’ adlı şirket adına Türkiye’deki çağrı merkezi üzerinden Almanya’daki sigortalılar aranıyor. Kişinin daha önce herhangi bir sigorta şirketinden imzaladığı özel hastalık sigorta poliçesinin yenilenerek daha uygun ve kişiye özel hizmetlerle optimizasyonu yapılacağı ve üstelik daha ucuz olacağı belirtiliyor.

7 BİN EURO HAVALE ETTİ

Münih’te yaşayan 67 yaşındaki Cornelia B.’nin dolandırılması üzerine ise polis soruşturma başlattı. Allianz şirketinde özel hastalık sigortası bulunan Cornelia B.’yi ‘Finanz Check Rhein-Main GmbH’ adına arayan bir kişi, daha uygun tarife sunacağını belirtti. Ardından Allianz adına aradığını söyleyen bir başka kişi ise ‘Finanz Check Rhein-Main GmbH’ ile çalıştıklarını ve fiyat güncellemesinin doğru olduğunu belirterek sözleşmeyi yenilemesini tavsiye etti. Kadın bunun üzerine belirtilen şirketin banka hesabına 7 bin euro havale etti. Kadının avukatı aracılığıyla parasını geri alabildiği kaydedilirken, Frankfurt Savcılığı ‘Finanz Check Rhein-Main GmbH’ şirketi hakkında soruşturma başlattı.

ZİREVEYE BÖYLE ÇIKTI

Babası Asım Bey 1966’da Almanya’nın Kassel kentine işçi olarak gelen Mehmet Ercan Göker (41), ikinci kuşak gurbetçi. 23 yaşında başladığı sigorta simsarlığından Almanya’da 250 milyon euro kazanan Göker, şirketini 1 euroya devrettikten sonra memleketi Kuşadası’na döndü ve uzun süre orada yaşadı. Türkiye’de kurduğu şirket üzerinden ABD, Avrupa ve Kanada’ya sigorta simsarlığı yapan Göker, yurt dışındaki sağlık sigortası sahiplerini arayıp başka bir sigorta şirketine geçmeye ikna ediyor. Yeni sigorta şirketi de bunun karşılığında Göker’in şirketine komisyon ödüyor. Göker’i yıllardır zirveye taşıyan sistem bu.



Mehmet Ercan Göker, sigorta simsarlığından 250 milyon euro kazanmış, sadece tatillerde 4 milyon euro harcamıştı.

İşler kötüye gidince bir euroya devrettiği şirketi üç ayda iflas etti.