Tekvando Özer’de ‘engel’ler aşıldı

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“Tekvando’nun sınırları yoktur spor sayesinde her insan gelişebilir” bu inanç, 20 yılı aşkın süredir Nürnberg’in güneyinde yer alan Tekvando Özer’in kalbinde yer alıyor. Kulüp, sadece sportif başarılarıyla değil, sosyal sorumluluğuyla da örnek bir kurum haline geldi. Kulüp Başkanı Alfred Castaño Manias liderliğinde, Tekvando Özer hem sportif başarılarıyla hem de toplumsal projelerde öncü adımlar atıyor. Miniklerden yaşlılara kadar herkese kapılarını açan Tekvando Özer, her yaştan insan için spor yapma imkânı sunuyor.





ENGELLERİ AŞAN BİR KULÜP

Tekvando Özer, sporda “dahil etme” felsefesini başarıyla uyguluyor. Kulübün en son başarısı, engelli bireylerin de dahil olduğu programda, tüm katılımcıların kuşak sınavlarını büyük bir başarıyla geçmesiydi. Kulübün kurucusu ve başantrenörü Özer Güleç, “Sınava girenlerin bu zorluğun üstesinden nasıl azim ve tutkuyla geldiklerini görmek gerçekten ilham vericiydi” dedi. Güleç, 7. Dan sahibi bir antrenör olarak, “Tekvando Özer’de kimse için engel yok; bizim için esas olan, iradedir, beden değil. Burada herkes kendi potansiyelini keşfediyor” diye konuştu.

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‘TEKVANDO ÖZER’DE ENGELLER YIKILIYOR’

Katılımcılar için kuşak sınavını geçmek, sadece sportif bir başarıdan çok daha fazlası anlamına geliyor. Katılımcılardan biri, “Tekvando bana inandığımda her şeyi başarabileceğimi gösterdi” diyerek duygularını paylaştı. Bir diğeri ise, “Burada sadece spor yapmıyorum, aynı zamanda bir aileye ait olduğumu hissediyorum” dedi. Tekvando Özer, sporun insanlara sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal güç kattığını bir kez daha kanıtlıyor.





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‘SADECE SPOR DEĞİL, BİR TOPLULUK’

Nürnberg’in güneyinde yer alan Tekvando Özer, sportif anlamda da başarılı bir geçmişe sahip. Kulüp, 2024 yılında 5. kez olimpiyatlara katılma başarısı gösterdi. Ayrıca, Bavyera’dan Almanya adına çıkan tek Tekvando dünya şampiyonu Tahir Güleç de bu kulüpten yetişti. Ancak kulüp sadece sportif başarılarla sınırlı kalmıyor. “Tekvando Özer, sporun toplumsal bir sorumluluk olduğunu kabul eden bir kulüptür” diyen kulüp başkanı Alfred Castaño Manias, kulübün Nürnberg’deki topluma katkısına vurgu yaptı. Tekvando Özer, sadece sportif başarılarla değil, birçok sosyal projede yer almasıyla da tanınıyor. Nürnberg Belediyesi tarafından 2024 yılında kazandıkları Entegrasyon Ödülü, kulübün sosyal projelerdeki başarısını tescilliyor. “Kulübümüz sadece sportif anlamda başarılı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da yerine getiren bir örnek” diye ekledi Castaño Manias.

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‘DAHİL ETMEDEN PARALİMPİKLERE NEDEN OLMASIN’

Tekvando Özer gelecekte büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Alfred Castaño Manias, “Şu anda engelli bireylerin spor yaparken birlikte eğlenmeleri öncelikli hedefimiz. Ancak, dahil etme çalışmalarımız ileride Special Olympics veya hatta paralimpiklere katılacak bir sporcunun yetişmesine de vesile olabilir. Neden olmasın? Büyük sportif meydan okumalara, olimpiyat oyunlarına kadar uzanan bir yolculuğa sporcuları hazırlama konusunda tecrübemiz çok fazla ve Special Olympics Bayern ile ilk temaslarımızı da kurmuş durumdayız” diyor.

‘BU KULÜBÜN KALBİ’

Kulübün kurucusu Özer Güleç, Alfred Castaño Manias’ı şu sözlerle övdü: “Alfred bu kulübün kalbidir. Onun vizyonu ve çalışkanlığı sayesinde Tekvando Özer bugün hem sportif başarılarıyla hem de topluma kattıklarıyla öncü bir kulüp haline geldi. Engelleri ortadan kaldırmak onun en büyük tutkusudur ve bu tutku kulübün her adımına yansıyor.”

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SPOR HEPİMİZİ BİRLEŞTİRİR

Güleç, “Spor, herkes için ortak bir dildir” diyor ve ekliyor: “Tekvando Özer’de kimse için engel yok. Biz burada insanların kendi sınırlarını aşmalarına yardımcı oluyoruz. Burada başarı, sadece madalyalarla değil, insanların birbirini anlaması, desteklemesi ve birlikte başarmasıyla ölçülür.” Alfred Castaño Manias ise şu sözlerle tamamladı: “Bizim için en büyük başarı, insanlara kendi potansiyellerini keşfetmeleri için ilham vermek. Spor, sadece ödüller ve başarılarla ilgili değil; aynı zamanda topluluk, saygı ve insanları birleştirme gücüyle ilgilidir.”