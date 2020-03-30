Tekstil sektörü kan ağlıyor: Yüzde 40’lık kâr kaybı bekleniyor
Dünya genelinde koronavirüsten birçok sektörde olduğu gibi moda sektörü de ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Sektörün önde gelen isimleri 2020 yılında yüzde 25 oranında cirolarında kayıp yaşayacaklarının hesaplarken kar kaybının ise yüzde 35 ile yüzde 40 arasında olacağı tahmin ediliyor.
SEKTÖRÜN önemli danışmanlık şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG), yaptığı açıklamada giyim sektöründe dünya genelinde yıllık bütçenin bir trilyon 350 milyar olduğunu belirterek, ciro kaybını önlemek için online satışlara yönelimin olacağına işaret etti. Açıklamada online satışlarda yüzde 10 oranında artış sağlayabileceği gözönünde tutuluğu ve koronavirüs krizinin başladığı günden beri dünya genelinde online satışların da yüzde 21 oranında düştüğü belirtildi. Moda sektöründe ciro kaybının en önemli nedenlerinden birinin ise insanların iş kaybetme korkusu yüzünden alışveriş yapmaktan kaçınması gösteriliyor.
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