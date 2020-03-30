Tekstil sektörü kan ağlıyor: Yüzde 40’lık kâr kaybı bekleniyor

SEKTÖRÜN önemli danışmanlık şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG), yaptığı açıklamada giyim sektöründe dünya genelinde yıllık bütçenin bir trilyon 350 milyar olduğunu belirterek, ciro kaybını önlemek için online satışlara yönelimin olacağına işaret etti. Açıklamada online satışlarda yüzde 10 oranında artış sağlayabileceği gözönünde tutuluğu ve koronavirüs krizinin başladığı günden beri dünya genelinde online satışların da yüzde 21 oranında düştüğü belirtildi. Moda sektöründe ciro kaybının en önemli nedenlerinden birinin ise insanların iş kaybetme korkusu yüzünden alışveriş yapmaktan kaçınması gösteriliyor.