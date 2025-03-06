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Teknofest 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Teknofest#2025 Teknoloji Yarışmaları#Londra Yunus Emre Enstitüsü
Teknofest 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 09:17

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest 2025 için uluslararası başvurular devam ediyor! Teknoloji ve inovasyona ilgi duyan gençler ve girişimciler için büyük bir fırsat sunan yarışmalara, 15 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

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Londra Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre detaylı bilgi ve başvurular için teknofest.org adresi ziyaret edilebilir. Teknoloji ve bilime meraklı olan herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği Teknofest, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kategorilerde yenilikçi projeleri desteklemeye devam edecek. Geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri için kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilirler.

Teknofest 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor


 

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#Teknofest#2025 Teknoloji Yarışmaları#Londra Yunus Emre Enstitüsü

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