Teknofest 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor!

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Londra Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre detaylı bilgi ve başvurular için teknofest.org adresi ziyaret edilebilir. Teknoloji ve bilime meraklı olan herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği Teknofest, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kategorilerde yenilikçi projeleri desteklemeye devam edecek. Geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri için kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilirler.

