Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, kişisel sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Monaco'lu futbolcu Pietro Pellegri ile bir fotoğrafını paylaştı. Viktorija, erkek arkadaşıyla dudak dudağa ve sarmaş dolaş şeklinde verdiği pozun altına "Yağmur sadece dışarıda" notunu düştü. Instagram'da 135 bin takipçisi bulunan Sırp güzel Viktorija Mihajlovic'in bu paylaşımı kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.













































