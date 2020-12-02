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Avrupa
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

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Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş
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Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, erkek arkadaşı Monaco'lu futbolcu Pietro Pellegri ile dudak dudağa sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı. Viktorija'nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, kişisel sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Monaco'lu futbolcu Pietro Pellegri ile bir fotoğrafını paylaştı.
Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Viktorija, erkek arkadaşıyla dudak dudağa ve sarmaş dolaş şeklinde verdiği pozun altına "Yağmur sadece dışarıda" notunu düştü.
Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Instagram'da 135 bin takipçisi bulunan Sırp güzel Viktorija Mihajlovic'in bu paylaşımı kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.


Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş


Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

Teknik direktörün kızı futbolcu sevgilisiyle sarmaş dolaş

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