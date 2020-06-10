Tek rauntluk destek maçı berabere bitti

MAÇ öncesinde yapılan açıklamada, kulübün ihtiyacı olan malzemelerin alımı için kampanya düzenlendiği belirtildi. Hamborn semtindeki kulüpte gerçekleştirilen etkinliğe Federal Meclis milletvekili Mahmut Özdemir (SPD), TİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Şentürk ile Hüseyin Gökçe, SPD Hamborn Grup Başkanı Christopher Hagenacker’in yanı sıra antrönörler ve sporcular katıldı. Almanya’nın en yaşlı boks antrönörlerinden sayılan ve Schwarz-Weiss Westende Hamborn Boks Kulübü ile özdezleşen Hans Westerfeld’in de katıldığı etkinlik öncesi antrenör Dr. Ali Eran (41) verdikleri destek için katılımcılara teşekkür etti. Dokuz yaşında burada spora başladığını belirten Dr. Eran, şunları söyledi: ‘63 GENÇ SPOR YAPIYOR

“Aktif boks hayatım sonrası çocukluğumun geçtiği kulübümden ayrılamadım ve antrenör olarak gençlere yardımcı olmaya çalıştım. Spor derneği çatısı altında 63 gencimiz burada spor yapıyor. Şampiyon boksörler yetişiyor. Birlikte barış içinde yaşam için benzeri sportif faliyetlerin önemi büyük. Antrenörüm Hans Westerfeld eğitimim sonrası yaşlandığını ve kendi yerine devam etmemi istedi. Gençlerin başarısını gördükçe kulübe daha çok bağlandım. Başarılı ve gelecek vaat eden sporcularımızın tam kapasiteli hazırlanabilmeleri için malzeme eksikliklerimizin giderilmesi gerekiyordu. Boks pahalı bir spor. Kask, eldiven gibi zorunlu ihtiyaçlarımız için 2 bin Euro’ya ihtiyacımız vardı. Bir sohbet sırasında aynı klüpte boks yapan Muhammet Keteci’ye sorunlarımızı anlattım. Böylelikle ilk adım atılmış oldu. Yardımcı olduğu, öncülük ettiği için teşekkür ederim.” TEK RAUNDLUK MAÇ BEREBARE BİTTİ

Türk-Alman İş Adamları ve Akademisyenler Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dural ise, “Kovid-19 nedeniyle üyelerimizin tamamına ulaşamadım. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşların birçoğunun Hamborn’la bağları olmasından arkadaşlarımız memnuniyetle katkıda bulundular” dedi. Yapılan konuşmalar sonrası eldivenleri takan Erkan Dural ile Muhammet Keteci ringe çıkarak gösteri maçı yaptı. Tek rauntluk gösteri sonrası karşılaşma berabere tamamlandı.