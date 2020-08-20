Tek kullanımlık ürünlerin maliyeti 700 milyon euro

SPD Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, tek kullanımlı plastik ürünlerin ekonomiye ciddi bir maliyeti olduğunu belirtirken “Tüketiciyi bu yükten kurtarmak ve geleceğimizi garanti altına almak için tek kullanımlı plastik ürünleri üretenlerin daha fazla maliyete katlanmasını sağlayacağız. Bunu adaleti sağlamak adına yapmak durumundayız” dedi. Bakan Schulze üreticilerin maliyete nasıl katlanacakları konusunda ise bir bilgi vermedi. Belediye Şirketleri Birliği Başkanı Michael Ebling ise şehirlerde tek kullanımlık ürünler nedeniyle biriken çöp yığınlardan şikâyet etti.