Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor

BAKANLAR Kurulu’nun onayladığı tasarı, Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Temmuz 2021 yılından itibaren plastik kullanımına getirdiği yasaktan sonra hazırlandı. Tasarıda yasaklanan ürünler arasında plastik çatal, bıçak, kaşık, pipet, kahve ve çay karıştırma çubukları yer alıyor. Ayrıca plastikten yapılan kulak temizleme çubuğuyal balonlara takılan plastik çubukların yanı sıra çay ve kahve konan plastik bardaklar ile yemek için sık kullanılan plastik tabaklar da yasak kapsamında. Almanya’daki tek kullanımlık plastik yasağı da AB’nin aldığı karar gereği 1 Temmuz 2021’de başlayacak. DENİZLERDE BALIKTAN DAHA ÇOK

Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze yasağı savunurken “Plastik çöpler denizlere atılıyor. Eğer küresel çapta plastik çöp kullanımı böyle devam ederse dünya denizlerinde balıklardan çok plastik çöp çıkar” dedi. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa tasarısı görüşülmek üzere Federal Meclis’e gönderildi. Meclis’te ele alınacak tasarı milletvekillerinin onayına sunulacak. Tasarı Meclis’ten geçtikten sonra bu kez Eyaletler Meclisi’nin onayında geçmesi gerekecek. En son cumhurbaşkanının imzalamasından sonra tasarı yasalaşacak.