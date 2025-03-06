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Boric, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ı başkent Santiago’daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda’nın girişinde törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Boric, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Grönland ve Panama ile ilgili son açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini belirtti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Boric, “Ukrayna’da yaşananlar, son yıllarda Filistin ve İsrail’de yaşananlar da endişe kaynağımızdır. Çatışmanın merkezinden uzak olmamıza rağmen ülke olarak, tek güvencemizin uluslararası hukuka saygı olduğunu ifade etmek isteriz” diye konuştu.

