‘Tek elden’ yasaya çok ‘elden itiraz’!

YASANIN yürürlüğe girmesi durumunda akşam sokağa çıkma yasağı, okulların ve iş yerlerinin kapatılması konusunda federal hükümet tek başına karar alabilecek. 100 bin kişide son 7 gün içindeki yeni korona vaka sayısının 100’ü aştığı yerlerde akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu sayının 150’yi aştığı bölgelerde iş yerleri kapanacak. İnsidansın 165’i aştığı bölgelerde de okullarda uzaktan eğitime geçilecek. FDP, yasanın iptali için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. AfD, FDP VE SOL PARTİ KARŞI ÇIKTI

Federal Meclis’te oylama öncesinde aşırı sağcı parti AfD, liberal parti FDP ile Sol Parti, yasanın Meclis’te oylanmasını engellemek için başvurdu. Ancak başvurular reddedildi. Birlik Partileri (CDU/SCU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, Meclis’te yaptığı konuşmada yasayı savunurken, yasa sayesinde bir ocak insanın hayatının kurtulacağını ifade etti. ‘YAŞAM İÇİN OY VERİN’

Konuşmasını bölen AfD’li milletvekillerine yönelik tepki gösteren Brinkhaus, “İşte bu yaptıklarınız bu partinin çirkinliklerini gösteriyor” dedi. Brinkhaus, konunun insan yaşamı olduğuna dikkat çekerek, “Bu yasa hayatla ilgili bir yasadır. Yasa için oy verin, yaşam için oy verin” dedi. AfD’den ayrıldıktan sonra bağımsız milletvekili olarak görev yapan Frauke Petry ise Brinkhaus’a yanıt verdi ve “Sayın Brinkhaus, bu yaşam için bir yasa değil, bu kaotik hükümet yönetiminizin bir devamıdır” diyerek yasa tasarısına karşı çıktı. PROTESTO EDİLDİ

Federal Meclis’te yapılan oturum sırasında binlerce kişi yasayı ve korona kısıtlamalarını protesto etti. Polis, sabah erken saatlerde Meclis ve başbakanlık binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meclis önü ve başbakanlığın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Gösterilerde taşkınlığın önüne geçilmesi için yaklaşık 2 bin 500 polis görev aldı. Berlin’e farklı eyaletlerden de polis takviyesi yapıldı. Gösteriye yaklaşık 8 bin civarında protestocu katıldı. Tarihi Brandenburger Tor ile Zafer Anıtı arasındaki alanda toplanan göstericiler korona kurallarına uymayınca polis uyarıda bulundu. Polisin ikazına rağmen, göstericilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması üzerine polis gösteriyi sonlandırdı. Polis 40’a yakın göstericiyi geçici olarak gözaltına aldı.



