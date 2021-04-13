‘Tek elden karar’a ilk onay çıktı

GENELDE çarşamba günleri olan ancak pandemi nedeniyle öne çekilerek bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Almanya’da genelinde uygulanacak kısıtlamaların artırılması, gerekirse tam kapanma kararı yetkisini federal hükümetin vermesini içeren yasa tasarısı kabul edildi. Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi’nin de onay vermesi halinde, önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya konulması öngörülen tasarıda, 100 bin kişi başına 7 günde 100’ün üzerinde vaka saptanan bölgelerde ülke genelinde kısıtlamaların uygulanması, bu rakamı 200’ü aşan bölgelerde ise tam kapanma uygulanması yer aldı.

EYALET MECLİSİ’NİN DE ONAYI BEKLENİYOR

Sağlık hizmeti alınması, işe gidilmesi ve acil durumların dışında saat 21.00-05.00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı, bir ailenin başka bir aileden 14 yaş altındakilerin dışında sadece bir kişiyle bir araya gelebilmesine izin verilmesini içeren tasarıya federal Meclis ile Eyaletler Meclisi’nin de onay vermelerine kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

ARTIK KORKUSU

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Paskalya Yortusu sonrası vaka sayısında artış beklendiğini açıklandı. Son 24 saatte 10 bin 810 yeni vaka saptandığı ve toplam rakamın 259 bin 500’e yükseldiği kaydedildi. 294 kişinin daha yaşamını yitirerek ölenlerin sayısının da 78 bin 746’ya ulaştığı açıklandı.