Tek başına iktidara yürüyor

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder liderliğindeki CSU’nun oy oranı yüzde 43’e yükseldi. 2019 yılında CSU liderliğini üstlendikten bu yana yapılan eyalet ve genel seçimlerde en fazla yüzde 38 oy alan Söder’in partisinin bu gidişle Bavyera’da yeniden tek başına iktidarı ele geçirmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Hükümet ortağı Özgür Seçmenler’in (FW) oy kaybı ise sürüyor. ‘Liberal muhafazakâr’ bir politika izleyen FW’nin Bavyera’da bu hafta sonu seçim olsa ancak yüzde 11 oy alacağı belirlendi. FW, 2023 yılındaki seçimlerde yüzde 15.8 oy almıştı. Ankete göre, sağ popülist AfD yüzde 19 (2023’te yüzde 14.6), Yeşiller ise yüzde 10 (2023’te yüzde 14.4) alıyor. SPD yüzde 0.4 oy kaybı yaşararak yüzde 8, son seçimlerde yüzde 3 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayan FDP de yine yüzde 3 oy alıyor.

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YANLIŞ POLİTİKALAR YÜZÜNDEN

Markus Söder, sağ popülist AfD’nin oy oranının yükselmesini, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin yanlış politikalarından kaynaklandığı görüşünü savundu. CSU olarak AfD’nin daha da güçlenmesini ve demokrasi için bir tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduklarını belirten Söder, sağduyulu herkese kendilerinin yanında yer almaları çağrısında bulundu. Öte yandan INSA’nın kamuoyu yoklamasında muhafazakâr kanadın Friedrich Merz yerine Markus Söder’i başbakan adayı göstermesi halinde CDU/CSU’nun daha fazla oy alacağı saptandı.