Tehlikenin kaynağı eğlenceler

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn özellikle alkolün de etkisiyle özel eğlencelerde korona kurallarına dikkat edilmediğini, bu tür özel eğlencelerin korona vakalarının artmasında önemli payı olduğunu vurguladı. ZDF kanalına konuşan Sağlık Bakanı Spahn, ülke genelinde yerel korona vakalarında patlamaların yaşandığına dikkat çekerek, tatilden dönenlerin yanında özel eğlencelerin bu artışa sebep olduğunu belirtti. Özel eğlencelerdeki korona kurallarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Sağlık Bakanı “Virüs en hızlı buralardan yayılıyor” dedi.

AİLE ÇEVRESİYLE SINIRLANMALI

“Vaka sayılarının yükseldiğini görüyoruz. Tatilden dönenler getirdiği gibi ülkenin her tarafında vaka sayısında yerel yükselişler var” diyen Sağlık Bakanı Spahn bir lokal sahibinin kendisine “İki veya üç bira ya da şaraptan sonra insanlara korona önlemlerini hatırlatmak zor” dediğine dikkat çekti. 100-150 kişiyle düğün yapma arzusunu anladığını belirten Sağlık Bakanı Spahn, ancak belirli bir süre sonra kuralların unutulduğunu kaydetti. Eyaletleri özel parti ve eğlenceler konusundaki kuralları yeniden gözden geçirmeye çağıran Spahn, kutlamaların aile arasında dar bir çerçeveyle sınırlanmasını istedi.