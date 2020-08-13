Tehlikeli yükseliş durmuyor
Almanya korona vakalarında geriye dönmeye başladı. Dün bir günde yeni vaka sayısı 1226’dan bugün 1445’e çıktı. Robert Koch Enstitüsü, “Bu gelişmenin önü bir an önce alınmalı” dedi.
ALMANYA’da korona vakalarının hızlı yükselişi perşembe günü yeni bir rekora ulaştı. Çarşamba günü 1226 olan bir günlük yeni vaka sayısı perşembe günü 1445’e yükseldi. Çarşamba günü 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek artış olan yeni vaka sayısı perşembe günü 1 Mayıs’tan bu yana en yüksek artış oldu. Mayıs ayı ortasından itibaren düşen korona vakaları, temmuz ayından itibaren artarak geriye dönüşe geçti.
MUTLAKA ÖNLENMELİ
Almanya’da salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü “Bu gidiş mutlaka durdurulmalı. Durum endişe verici” dedi. Almanya’da toplam 219 bin 964 insan koronavirüse yakalandı. 199 bin 500’ü tekrar sağlığına kavuştu. 9 bin 211 insan hayatını kaybetti. 11 bin 300 aktif korona hastası bulunuyor.
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