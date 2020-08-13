Tehlikeli yükseliş durmuyor

ALMANYA’da korona vakalarının hızlı yükselişi perşembe günü yeni bir rekora ulaştı. Çarşamba günü 1226 olan bir günlük yeni vaka sayısı perşembe günü 1445’e yükseldi. Çarşamba günü 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek artış olan yeni vaka sayısı perşembe günü 1 Mayıs’tan bu yana en yüksek artış oldu. Mayıs ayı ortasından itibaren düşen korona vakaları, temmuz ayından itibaren artarak geriye dönüşe geçti.

MUTLAKA ÖNLENMELİ

Almanya’da salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü “Bu gidiş mutlaka durdurulmalı. Durum endişe verici” dedi. Almanya’da toplam 219 bin 964 insan koronavirüse yakalandı. 199 bin 500’ü tekrar sağlığına kavuştu. 9 bin 211 insan hayatını kaybetti. 11 bin 300 aktif korona hastası bulunuyor.