Tehlikeli yarış

ALMANYA’da bulaşıcı hastalıklara ve afetlere karşı önlem kararı eyaletlerin yetkisinde. Eyaletler korona krizine karşı önlemlerde şimdiye kadar ortak hareket etmeye çalıştı. Eyalet başbakanları Başbakan Merkel ve federal hükümet temsilcileriyle toplantılarda bölgesel ve görüş ayrılıklarına rağmen ortak yol bulmaya özen gösterdi. Bu yol başarılı da oldu. Virüsün yayılma hızı yavaşladı ve kontrol altına alındı. Bugün Başbakan Merkel gelişmelerin ışığında Eyalet başbakanlarıyla Almanya genelinde hangi önlemlerin kaldırılacağı sorusunu ele alacaktı. Ancak eyaletler toplantı öncesi kim ne kadar daha fazla önlem kaldıracak yarışına girdi. Her eyalet korona önlemlerinden çıkış için kendi hareket planını hazırlamaya başladı.

TURİZME AÇILMA YARIŞI

Yarışta başı Almanya’nın doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern çekti. Mecklenburg Vorpommern başlangıçta en az korona vakasına rağmen en sıkı önlem alan eyalet oldu. Eyalet dışından kimseye giriş izni verilmedi. Yazlıkları olanlar bile alınmadı. Turizm beldesi olan Mecklenburg Vorpommern şimdi açılımlarda en erken davranan eyalet oldu. Eyalet hükümeti 9 Mayıs, yani cumartesinden itibaren restoran ve kafeleri, 18 Mayıs’tan itibaren ise pansiyon ve otelleri belirli şartlar altında açma kararı aldı. Garsonlar maske takacak. Restoranlar saat 6-21 arası açık olacak. Rezervasyonsuz müşteri alınmayacak. Müşteri isim listesi tutulacak. Oteller yatak kapasitesinin sadece yüzde 60’ını kullanacak. Başlangıçta restoranlar sadece eyalet vatandaşları için açılacak. Mart ortasından beri geçerli olan Almanya genelinden turist yasağı ise 25 Mayıs’ta kalkacak.

DEVAMI GELDİ

Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ni Aşağı Saksonya Eyaleti izledi. Aşağı Saksonya da 11 Mayıs’ta gastronomiyi, 25 Mayıs’ta da otelleri sınırlı açmaya karar verdi.

Arkası geldi. Bavyera Eyaleti salı günkü bakanlar kurulu toplantısında önlemlerden çıkmak için kendi hareket planını karara bağladı. Eyalet Başbakanı Markus Söder diğer eyaletlere göre çok daha dikkatli ve daha yavaş açılacaklarını söyledi. Ama Bavyera da turizme açılmak için otel ve gastronomiyi açma kararı aldı.

Bavyera’nın sembollerinden bira bahçeleri 18 Mayıs’ta açılacak. Restoranlar, kafe ve barlar 18 Mayıs’tan itibaren hijyen, maske ve 1.5 metre sosyal mesafe şartıyla dışarıya yemek ve içecek servisi yapabilecek. 25 Mayıs’tan itibaren restoranlar içerde de müşteri ağırlayacak. Otel ve pansiyonlar ise 30 Mayıs’ta açılacak.

Okul ve kreşlerin açılmasında da eyaletler kendi başına hareket ediyor. Eyaletler okulları ve kreşleri daha fazla açma çalışması yapıyor.

MERKEL’DEN ÜST SINIR ŞARTI

Başbakan Merkel bu yeni gelişmelerin gölgesinde bugün eyalet başbakanlarıyla telekonferans sistemiyle görüşecek. Gözler şimdi bu toplantıya çevrildi. Merkel daha önce hızlı açılım tartışmalarına karşı uyardı ve daha fazla açılım taleplerini “tartışma alemi” olarak niteledi.

Ancak eyaletlerin ayrı baş çekmesi ve ekonomik baskılar üzerine açılımları daha fazla durduramayacağını gören Merkel kamuoyuna sızan bilgilere göre toplantıya virüs üst sınırı şartıyla gelecek. Eğer bir bölgede bir günde yüzbin kişi başına yeni virüs vakası 35 kişiyi aşarsa, orda 20 Nisan’daki önlemlere geri dönülecek.

Daha fazla açılım virüsün de artması anlamına geliyor. Robert Koch Enstitüsü ikinci bir dalgaya karşı uyardı. Önlemlerde daha fazla açılımın sonuçlarını ise iki hafta sonra görebileceğiz.