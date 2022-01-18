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HABERLERAvrupa Haberleri

Tehlikeli tırmanış! Insidans 553.2

#Almanya Koronavirüs#Robert-Koch Enstitüsü’Nün (RKI)#AVRUPADAN HABERLER
Tehlikeli tırmanış Insidans 553.2

Robert-Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre haftalık insidans değeri 553.2’ye yükseldi. Aynı değerin önceki hafta 387.9 olduğu belirtilen açıklamada Omikron varyantı nedeniyle artışların hız kazandığı bildirildi. Son 24 saatte 74 bin 405 yeni vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle son gün 193 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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ALMANYA’da şimdiye kadar 8 milyon 74 bin 527 korona vakasının kayıtlara geçtiği, 115 bin 842 kişinin de korona kaynaklı yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıtlı 908 bin 600 aktif korona vakası bulunurken, uzmanlar sayının bildirilmeyen vakalar nedeniyle daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde toplam 2 bin 744 koronalı hastanın tedavi gördüğü belirtilirken, entübe edilen hasta sayısının 1647 olduğu kaydedildi.

Tehlikeli tırmanış Insidans 553.2

Tehlikeli tırmanış Insidans 553.2
EN YÜKSEK AŞILAMA BREMEN’DE
17 Ocak verilerine göre Almanya’da bir günde toplam 417 bin kişiye aşı yapıldı. Şimdiye kadar nüfusun yüzde 72.8’ine tekabül eden 60 milyon 600 bin kişi çifte aşı olurken, 39 milyon 600 kişiye de hatırlatıcı Booster aşısı yapıldı. İlk aşıyı yaptıranların sayısı ise yüzde 75.1 oranıyla 62.5 milyon olarak belirlendi. En fazla aşının yüzde 88.5 ile Bremen’de olduğu, en az aşılamanın ise yüzde 64.1’lik oranla Saksonya eyaletinde yapıldığı kaydedildi.

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HALK SOKAĞA İNDİ
Almanya genelinde on binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerine ve muhtemel bir zorunlu aşıya karşı gösteri yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Tehlikeli tırmanış Insidans 553.2

 

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#Almanya Koronavirüs#Robert-Koch Enstitüsü’Nün (RKI)#AVRUPADAN HABERLER

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