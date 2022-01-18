Tehlikeli tırmanış! Insidans 553.2

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ALMANYA’da şimdiye kadar 8 milyon 74 bin 527 korona vakasının kayıtlara geçtiği, 115 bin 842 kişinin de korona kaynaklı yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıtlı 908 bin 600 aktif korona vakası bulunurken, uzmanlar sayının bildirilmeyen vakalar nedeniyle daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde toplam 2 bin 744 koronalı hastanın tedavi gördüğü belirtilirken, entübe edilen hasta sayısının 1647 olduğu kaydedildi.

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17 Ocak verilerine göre Almanya’da bir günde toplam 417 bin kişiye aşı yapıldı. Şimdiye kadar nüfusun yüzde 72.8’ine tekabül eden 60 milyon 600 bin kişi çifte aşı olurken, 39 milyon 600 kişiye de hatırlatıcı Booster aşısı yapıldı. İlk aşıyı yaptıranların sayısı ise yüzde 75.1 oranıyla 62.5 milyon olarak belirlendi. En fazla aşının yüzde 88.5 ile Bremen’de olduğu, en az aşılamanın ise yüzde 64.1’lik oranla Saksonya eyaletinde yapıldığı kaydedildi.

HALK SOKAĞA İNDİ

Almanya genelinde on binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerine ve muhtemel bir zorunlu aşıya karşı gösteri yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.