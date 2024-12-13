Tehlikeli tırmanış: Almanya’da uyuşturucu kullanımı endişe veriyor

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Rapora göre, 2021 yılında yaklaşık 5 milyon yetişkin, yani 18-64 yaş arasındaki bireylerin yüzde 9.6’sı, yasa dışı uyuşturucuları en az bir kez kullandı. Bu veriler, 1980’lerden bu yana düzenli olarak yapılan Bağımlılık Araştırması’ndan elde edildi. Rapor, artık yasallaşan esrarın da bu istatistiklere dahil edildiğini vurguluyor. Rapora göre özellikle kokain kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Kokaini yılda en az bir kez kullanan yetişkinlerin oranı, 2015 yılında yüzde 0.6 iken 2021’de yüzde 1.6’ya yükseldi. Ayrıca polis ve gümrük birimlerinin ele geçirdiği kokain miktarında da ciddi bir artış kaydedildi. 2017’de sekiz ton olarak ele geçirilen kokain miktarı, geçen yıl 43 tona ulaştı. Bu eğilimin dünya genelinde de benzer bir şekilde devam ettiği belirtildi.