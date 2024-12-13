Tehlikeli tırmanış: Almanya’da uyuşturucu kullanımı endişe veriyor

BERLİN - Fotoğralfar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:46
Almanya’da yetişkinler arasında yasa dışı uyuşturucu kullanımı, son yıllarda istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu çarpıcı bilgi, Almanya Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlemevi’nin hazırladığı “Uyuşturucu Piyasaları ve Suç 2024” raporunda yer aldı.
Rapora göre, 2021 yılında yaklaşık 5 milyon yetişkin, yani 18-64 yaş arasındaki bireylerin yüzde 9.6’sı, yasa dışı uyuşturucuları en az bir kez kullandı. Bu veriler, 1980’lerden bu yana düzenli olarak yapılan Bağımlılık Araştırması’ndan elde edildi. Rapor, artık yasallaşan esrarın da bu istatistiklere dahil edildiğini vurguluyor. Rapora göre özellikle kokain kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Kokaini yılda en az bir kez kullanan yetişkinlerin oranı, 2015 yılında yüzde 0.6 iken 2021’de yüzde 1.6’ya yükseldi. Ayrıca polis ve gümrük birimlerinin ele geçirdiği kokain miktarında da ciddi bir artış kaydedildi. 2017’de sekiz ton olarak ele geçirilen kokain miktarı, geçen yıl 43 tona ulaştı. Bu eğilimin dünya genelinde de benzer bir şekilde devam ettiği belirtildi.
DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE GEREK
Raporda, uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümünün halen darknet üzerinden yürütüldüğü, ayrıca Telegram gibi mesajlaşma platformlarının da giderek daha fazla bu ticaret için kullanıldığı ifade edildi. Federal Hükümetin Uyuşturucu Sorumlusu Burkhard Blienert
, bu artış karşısında endişeli olduğunu dile getirdi. Blienert, toplumda uyuşturucu kullanıcılarını dışlamak yerine organize uyuşturucu ticaretine karşı daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca önleyici tedbirler, danışmanlık hizmetleri ve terapilere daha fazla ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.