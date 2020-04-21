Tehlikeli tırmanış

MERKEL, “Kendimizi bir an bile güvende hissetmeyelim, ihtiyatı ve disiplini elden bırakmayalım” diye uyardı. Uyarılar haklı çıktı. Almanya’da kontrol altına alındığı sanılan salgın yeniden tehlikeli tırmanışa geçti. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir hastanın virüsü bulaştırma oranı 0.9’a yükseldi. Bu sayı bir hastanın virüsü bir kişiye daha bulaştırdığı anlamına geliyor. Bu rakam daha pazar günü 0.8, cumartesi günü ise yüzde 0.7 olarak belirlenmişti. Robert Koch Enstitüsü virüsle mücadelede başarılı olmak için bulaşma oranının kalıcı olarak 1’in altında kalması gerektiğini vurguluyor. 1 olması demek, bir hastanın birden fazla insana virüsü bulaştırması anlamına geliyor. Bu da Almanya’da hasta sayısının hızla artması ve hastanelerin kapasitesini aşması anlamına geliyor.

Virüs uzmanı Christian Drosten, “Eğer bulaşma sayısı yeniden 1’in üzerine çıkarsa, yani bir hasta birden fazla insana virüs bulaştırırsa, salgın hiç beklenmedik bir hızla yeniden yayılır” diye uyardı. Başbakan Merkel de, “Eğer bulaşma sayısı 1.1 olursa ekim ayında, 1.2 olursa temmuzda, 1.3 olursa haziranda hastane kapasitesini aşarız” diye uyarmıştı.