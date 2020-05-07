Tehlikeli bölgeler

ALMANYA’da son bir günde yeni koronavirüs vaka sayısı bin 284 artarak, 166 bin 91’e yükseldi. Ölü sayısı ise 7 bin 119’u buldu. Hükümet ve eyalet başbakanları uzun ve sert tartışmalardan sonra korona önlemlerinde geniş açılımlara gitti. Tüm iş yerleri ve dükkânlar açıldı. Karar alınırken, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasında gerilim yaşandı. Sonunda eyaletler ve federal hükümet yüz bin kişi başına son 7 gün içinde yeni vaka sayısının 50’nin üzerine çıktığı yerlerde sıkı önlemlerin yeniden uygulanmaya konulması şartıyla anlaşma sağlandı.

HANGİLERİNDE YÜKSEK

Sağlık İdareleri’nin verilerine göre iki ilçede son 7 günde yeni vaka sayısı 100 bin kişi başına yüzde 50’nin üzerinde ve bir ilçede ise sınırda. Yüksek vaka sayısı olan ilçe ve kentler şöyle: Greiz ilçesi (Thüringen Eyaleti): Toplam vaka sayısı 497. Ölü sayısı 30. Yüz bin kişi başına son 7 günde yeni vaka sayısı 84.6. Rosenheim kenti (Bavyera Eyaleti): Toplam vaka sayısı 462. Ölü sayısı 21. Son 7 günde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısı 52.1. Heidenheim ilçesi (Baden Württemberg Eyaleti): Bavyera sınırındaki Heidenheim kentinde toplam vaka sayısı 487. Ölü sayısı 35. Son 7 günde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 49.8. Heidenheimdeki vaka sayısı sınırda. Zollernalbkreis ilçesi (Baden Württemberg Eyaleti): Toplam vaka bin 116. Ölü sayısı 64. Son 7 günde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 47.6. Steinburg ilçesi (Schleswig Holstein Eyaleti): Toplam vaka 132. Ölü sayısı 3. Son 7 günde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 38.1. Coesfeld ilçesi (Kuzey Ren Vestfalya): Toplam vaka 582. Ölü sayısı 23. Son 7 günde 100 bin kişiye düşen yen vaka sayısı 36.8. Straubing kenti (Bavyera Eyaleti): Toplam vaka 379. Ölü sayısı 36. Son 7 günde 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı 31.4. St. Wendel ilçesi (Saarland): Toplam vaka 161. Ölü sayısı 6. Son 7 günde 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı 27.5. Kulmbach ilçesi (Bavyera Eyaleti): Toplam vaka 225. Ölü sayısı 11. Son 7 günde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 26.4.