Tehlike kapıda

DİĞER Avrupa ülkelerine kıyasla virüsü hafif atlatmanın rehavetini yaşayan Almanya yeniden yükselişe geçen korona vakalarıyla endişeli. Sıkı kurallar sayesinde virüs kontrol altına alındıktan sonra kısıtlamalar gevşetilince, toplum da gevşedi. İnsanlar yavaş yavaş yeniden hiçbir şey olmamış, koronavirüs geçip gitmiş rahatlığına kapıldı. Düğünler, kalabalık çılgın partiler, eğlenceler ve ardından yaz tatili dikkatsizlikleri çok daha artırdı. Virüs öyle korkulduğu, abartıldığı kadar değilmiş düşüncesi kurallara karşı vurdumduymazlığı körükledi.

Erfurt Üniversitesi’nin yaptığı kamuoyu araştırma sonucuna göre virüsü ‘düşük risk’ olarak görenlerin sayısı yüzde 16. Mart ayı sonunda yapılan araştırmaya göre virüsü küçümseyenlerin oranı iki kat artmış durumda. 1.5 metre sosyal mesafeye uyuyorum diyenlerin oranı yüzde 86. Düzenli elimi 20 saniye yıkıyorum diyenlerin oranı yüzde 84, maske takanların oranı yüzde 89.

MASKE BIKKINLIĞI

Metroda, otobüste, süpermarkette kasada çalışanlar arasında bir maske bıkkınlığı gözden kaçmıyor. Maskede en önemli olan burnun kapalı olması. Ama süpermarkette tezgahtarların maskeleri burnun altında. Göl kenarlarında insanlar, özellikle gençler gruplar halinde tatil yapıyor.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre virüs geçen haftadan beri Almanya’da endişe verici bir yükselişte. Bir önceki hafta 200’lerde seyreden yeni koronavirüs vakası bu hafta 800’lere kadar tırmandı. Virüsün bulaşma değeri tekrar 1’in üzerine çıktı. Son 7 günde bulaşma değeri 1.12. 100 hasta 112 kişiye virüsü bulaştırıyor. Bu değer virüsün yayılma hızı açısından çok tehlikeli. Eğer önlem alınmazsa, virüs yeniden kontrolden çıkacak ve tehlikeli bir sürece girecek demektir. Salgın ve virüs uzmanları “Yeni rakamlar ikinci dalganın kapıda olduğunun habercisi” uyarılarıyla, halkı kurallara sıkı sıkıya uymaya çağırıyor.

YÜZDE 11 DIŞARIDAN

Virüsün en çok yayıldığı yerler yine Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Baden Württemberg, Berlin ve Hessen Eyaletleri.

Robert Koch Enstitüsü virüsün daha çok düğün, eğlence, arkadaş ve aile arasında dikkatsizce kutlamalar sonucu ve iş yerleri, sağlık tesislerinden yayıldığı görüşünde.

Yeni vakaların yüzde 11’i ise Almanya dışından. Tatilden dönenlerde. Bazı eyaletlerde yaz tatili bitiyor. Bavyera ve Baden Württemberg Eyaletleri ise yeni tatile girdi.

Almanya’yı en çok endişelendiren İspanya, İtalya, Fransa ve Hırvatistan gibi tatil ülkelerinde korona vakalarındaki artış. Tatil dönüşleriyle virüsün Almanya’da çok daha hızla yayılacağı ve daha sonbahara girmeden kontrolden çıkabileceği tehlikesi.

Korona kriziyle yaklaşık üç ay sınırların kapatılması, sokağa çıkma yasakları dünya ekonomisine çok pahalıya mal oldu. Krizin üstesinden gelinip gelinemeyeceği tartışılırken, ikinci bir dalgayla yeniden başa dönülmesi Avrupa ve Almanya için de bir felaket olur.