Tehditlere meydan okudu: ‘Şimdiye kadar...’

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ALMANYA’da 9 eyalette yapılan arama ve operasyonlarda ‘Birleşik Yurtseverler’ isimli yeni bir aşırı sağcı grup ortaya çıkarıldı. Üç savcılığın yönettiği operasyonda ortaya çıkan grubun, Telegram üzerinden haberleştiği, Almanya’da saldırılar ve adam kaçırma planları yaptığı, kaçırılmak istenen kişiler arasında Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın da olduğu belirlendi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Bakan Lauterbach, ortaya çıkan aşırı sağcı grubun Almanya’da istikrarı bozmayı hedeflediğini, kendisine yönelik tehdidin çalışmalarını etkilemeyeceğini ve şimdiye kadar nasıl çalıştıysa aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Telegram üzerinden örgütlenen grubun şiddet ve Alman devletine yönelik eylemlerini gerçekleştirmek için silahlanma girişimleri başlatması üzerine polis tarafından gözaltına alınanlardan dördü hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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‘AŞIRI SAĞ EN BÜYÜK TEHDİT’

Olay, Almanya çapında büyük yankı uyandırdı. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, “Karl Lauterbach’ın kaçırılmasına yönelik başarısız olan girişim planı ve Almanya’daki diğer saldırılarla ilgili mevcut bulgular, durumun bir kez daha endişe verici olduğunu gösterdi” dedi. Esken, koronavirüs salgınıyla mücadele karşıtları tarafından kurulan ve gittikçe radikalleşsen ‘Querdenker’ grubu ile aşırı sağcı ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk vatandaşları) adlı örgütlerin ürkütücü bir şekilde genişlediğini belirtti. Göreve geldikten sonra aşırı sağın Almanya için en büyük tehdit olduğunu belirten Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Karl Lauterbach’ın kaçırılma planına ilişkin soruşturmanın bir ‘uçurumu’ ortaya çıkardığını ve bu grubun ‘ciddi bir terör tehdidi’ oluşturduğunu söyledi. Faeser, silahlı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ ile radikalleşen koronavirüs inkârcılarının, demokrasiye, devlete ve toplumu savunan insanlara karşı sınırsız bir nefret paylaştıklarını kaydetti. Faeser, adam kaçırma planları ve darbe fantezilerinin yeni bir tehdit niteliğini ortaya çıkardığını da vurguladı.