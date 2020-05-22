Tehditler her geçen gün artıyor

SEÇİM bürosundan yapılan açıklamada, Reker’in aşırı sağcılar ile komplo teorilerini savunanlar tarafından 2019’da 50 farklı tehdit mektubu aldığı belirtildi. Reker’in Seçim İşleri Sorumlusu Frederik Schorn, “Aşırı sağcılardan ve komplo teorilerini savunan kişilerden gelen tehdit ve hakaretlere artık alıştık. Bu konuda bir bilgi birikimimiz bile oldu. Gelen tehditleri ciddiye alıyoruz ve polise bildiriyoruz. Polisin önlem alması için bunu yapıyoruz” dedi.

2015’te bağımsız olarak girdiği seçim yarışını kazanan Reker, kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Aşırı sağcı bir saldırganın yaraladığı Reker, sağlığına kavuştuktan sonra görevine başlamıştı. Reker, 13 Eylül’de yapılacak seçimlere de yine bağımsız giriyor. Önümüzdeki aylarda başlatacağı seçim kampanyası çalışmalarını polis koruması altında yapıp yapmayacağı bilinmiyor.