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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.05.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Tehditler her geçen gün artıyor

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Tehditler her geçen gün artıyor
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Almanya’nın Köln kentinde 13 Eylül’de yapılacak seçimler için yeniden aday olan 63 yaşındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’e yönelik tehditler son dönemde arttı.

SEÇİM bürosundan yapılan açıklamada, Reker’in aşırı sağcılar ile komplo teorilerini savunanlar tarafından 2019’da 50 farklı tehdit mektubu aldığı belirtildi. Reker’in Seçim İşleri Sorumlusu Frederik Schorn, “Aşırı sağcılardan ve komplo teorilerini savunan kişilerden gelen tehdit ve hakaretlere artık alıştık. Bu konuda bir bilgi birikimimiz bile oldu. Gelen tehditleri ciddiye alıyoruz ve polise bildiriyoruz. Polisin önlem alması için bunu yapıyoruz” dedi.
2015’te bağımsız olarak girdiği seçim yarışını kazanan Reker, kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Aşırı sağcı bir saldırganın yaraladığı Reker, sağlığına kavuştuktan sonra görevine başlamıştı. Reker, 13 Eylül’de yapılacak seçimlere de yine bağımsız giriyor. Önümüzdeki aylarda başlatacağı seçim kampanyası çalışmalarını polis koruması altında yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

 

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