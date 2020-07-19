Tehdit sonrası destek çığ gibi büyüyor

AŞAĞI Saksonya Eyalet Başkenti Hannover’de Urfa Sofrası sahibi Mehmet Kılıç’a gelen tehdit mektubu, Alman siyasilerini, medyasını ve bazı ırkçı karşıtı Alman kurumlarını harekete geçirdi. Eyalette değişik alanda çalışmalarını sürdürmekte olan Türk Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcilerinden oluşan bir grup, tehdit mektubu alan Mehmet Kılıç’ı iş yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. DİTİB Nds-Bremen, İGMG, TGN, FöTEV Nds,UİD Hannover, MÜSİAD Hannover, Türk Aileler Birliği, Hacı Bayram Cami, İlim İrfan Cami temsilcilerinin yanı sıra genç iş insanlarımızdan Faruk Mermertaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette geçmiş olsun dilekleri iletilmesinin yanı sıra bundan sonra bu ve benzeri olaylar karşısında tek vücut olabilmek için birlikte hareket etme kararı da alındı.

‘MEMNUNİYET DUYDUM’

DİTİB Nds-Bremen Teşkilatı Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü “Gelen tehdit mektubu bütün toplumumuza yapılan bir tehdittir. Eğer bir olmaz, birlikte hareket etmezsek bundan hepimiz zarar göreceğiz” dedi. Ziyarete katılan tüm kurumların temsilcilerinin ortak kararıyla alınan prensip kararı olarak bu ve benzeri olayların olmaması için Alman ve diğer ulusların demokratik kurumlarıyla da birlikte hareket etme kararı alındı. Kendisini ziayarete gelenlere teşekkür eden Mehmet Kılıç, “Artık herkesin bir güvenlik sorunu olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da benzeri olayların artarak devam edeceği endişesi birçok kişide var. STK temsilcilerinin beni ziyaret ederek destek vermelerinden büyük memnunluk duydum. Umarım bu birliktelik devam eder. Gerçekten Alman medyasından ve bazı kurumlarından oldukça fazla destek gördüm. Bu da beni ilerisi için umutlandırdı. Ayrıca; siyasilerden ve ırkçı karşıtı örgütlerden gelen destekler için de çok müteşşekirim” diye konuştu.

‘KAFANA TAKMA, ÖNEMLİ DEĞİL’

Hannover’in genç iş insanlarından Faruk Mermertaş ise “Geçen sene benzer bir mektubu Saray Market olarak bana da el yazısıyla geldi. Polis “Kafana takma o kadar önemli değil” diyerek geçiştirdi ve sonuçta savcılıktan dosyanın kapatıldığı bilgisi geldi. Alman kurumlarını bu tehditlerin ciddi olduğuna inandırmamız gerekir” diye uyardı.