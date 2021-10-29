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Tehdit mektuplarının zanlısının iddianamesi hazır, ama...

#Almanya#Seda Başay Yıldız#Avrupadan Haberler
Tehdit mektuplarının zanlısının iddianamesi hazır, ama...

Almanya’da başta Türk avukat Seda Başay Yıldız olmak üzere aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektupları gönderen tutuklu zanlı hakkındaki savcılık iddianamesinin hazır olduğu duyuruldu.

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FRANKFURT Savcılığı tarafından hazırlanan idddianamede geçen Mayıs ayında Berlin’deki evinde yapılan aramada tutuklanan 53 yaşındaki zanlının halkı galeyana getirme, insan onurunu zedeleme, tehdit ve kişiye hakaret suçlarından yargılanması talep edildi. Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne sunulan 120 sayfalık iddianamede söz konusu zanlının 2018 ve 2021 tarihleri arasında toplam 116 kişiye ırkçı söylemler içeren tehditler göndermiş olduğunun saptandığı vurgulandı.

Tehdit mektuplarının zanlısının iddianamesi hazır, ama...

‘GİZLİ ADRESİME BİLE TEHDİT MEKTUBU GELDİ’
İddianamede adı geçen zanlının gizli kalması gereken ikamet adreslerini nereden aldığı konusunun açıklanamadığını belirten Türk Avukat Seda Başay Yıldız ise “Aydınlanması gereken daha birçok konu var. Benim ilk tehdit mektuplarını aldıktan sonra değiştirdiğim gizli adrese bile yeniden tehdit mektubu geldi. Adreslerin Frankfurt’taki bir emniyet biriminden alındığına dair ibareler söz konusuydu, fakat sonuç çıkmadı” diyerek eleştirilerde bulundu.

İDDİALAR DOĞRULANMADI
Zanlının Frankfur’taki yargılanmasına müdahil olarak katılacağını belirten Seda Başay Yıldız, “Sadece ev adresim değil, hakkımda ne varsa gizli eller tarafından kovuşturmaya uğramış, bütün bunların açıklığa kavuşturulması gerekir” dedi. Savcılık iddianamesinde ise zanlının tek başına hareket ettiği, daha önce adres temin etmede adı geçen ve bir süreliğine görevden uzaklaştırılan polis memurları hakkındaki şüphelerin doğrulanamadığı vurgulandı. Tehdit mektuplarının hedefi olan Avukat Seda Başay Yıldız 2013-2017 yılları arasında devam eden Münih’teki NSU davasında ırkçı terör örgütü kurbanlarının yakınlarını temsil etmişti.

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#Almanya#Seda Başay Yıldız#Avrupadan Haberler

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