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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.05.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Tegel Havalimanı 15 Haziran’da 2 ay kapatılacak

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Tegel Havalimanı 15 Haziran’da 2 ay kapatılacak
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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın 15 Haziran’da geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Berlin Brandenburg Havalimanları şirketi ortaklarının bugün yaptıkları toplantıda Tegel Havalimanı’nın 15 Haziran’dan itibaren 2 ay faaliyetlerini durdurma kararı aldığını ifade etti. Seibert, kapatılma sebebi olarak Kovid-19 kaynaklanan ekonomik durumun gösterildiğini kaydetti. Berlin’in güneyinde yapımı devam eden Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldıktan en fazla 6 ay sonra Tegel Havalimanı’nın kapatılması kararlaştırılmıştı. Bundan 8 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER’in ekim sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor. Uzmanlar, Tegel Havalimanı’nın birkaç ay için yeniden açılmayacağını ifade ediyor.

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