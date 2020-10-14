Tegel cezaevi’nde korona paniği: 27 hükümlüde korona

BERLİN Eyalet Adalet Senatörlüğü de cezaevinde 27 hükümlüde koronavirüs tespit edildiğini doğruladı. Berlin Eyalet Adalet Senatörlüğü Sözcüsü Michael Reis yaptığı açıklamada “Cezaevinin 4 numaralı bölümünde görevlilerde virüs tespit edildi. 27 hükümlünün de test sonucu pozitif çıktı. Her biri ayrı ayrı ve tek başına karantinada tutuluyor” dedi. Korona vakalarının tespiti üzerine Tegel Cezaevi’nde bir dizi önlemler de hayata geçirildi. Alınan önlemler arasında hükümlülerin tüm spor faaliyetleri durdurulması da bulunuyor.