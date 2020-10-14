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BERLİN
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Tegel cezaevi’nde korona paniği: 27 hükümlüde korona

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Tegel cezaevi’nde korona paniği: 27 hükümlüde korona
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Berlin’de 650 çalışanın olduğu 1000 hükümlünün tutulduğu Tegel Cezaevi’nde 27 mahkûmda koronavirüs tespit edildi. Cezaevi çalışanlarının da virüse yakalandığı belirtildi.

BERLİN Eyalet Adalet Senatörlüğü de cezaevinde 27 hükümlüde koronavirüs tespit edildiğini doğruladı. Berlin Eyalet Adalet Senatörlüğü Sözcüsü Michael Reis yaptığı açıklamada “Cezaevinin 4 numaralı bölümünde görevlilerde virüs tespit edildi. 27 hükümlünün de test sonucu pozitif çıktı. Her biri ayrı ayrı ve tek başına karantinada tutuluyor” dedi. Korona vakalarının tespiti üzerine Tegel Cezaevi’nde bir dizi önlemler de hayata geçirildi. Alınan önlemler arasında hükümlülerin tüm spor faaliyetleri durdurulması da bulunuyor.

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