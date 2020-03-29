‘Tedbirlerin sonuçlarını görmek lazım’

AYNI zamanda CDU Genel Başkan adayı da olan Laschet, “Alınan tedbirlerin yumuşatılması tartışmalarının erken olduğu fikri çok doğru değil. Tedbirlerin uygulandığı zaman dilimine bakmak gerekir. Alınan tedbirlerin ne sonuçlar doğurduğunu görmek lazım. Kamusal ve sosyal hayata yeniden dönmek için kriterler koymanın zamanı geldi. Tüm sosyal, psikolojik, ekonomik ve tıbbi çıkarımları göz önünde tutarak geniş toplumsal bir uzlaşmayla hareket etmeli” dedi.