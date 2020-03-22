Tedbirlere uymayana iki yıla hapis cezası var

Çin’in Hubei Eyaleti’nde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkan, ilk olarak 1969’lı yıllarda görülen, hafif ve orta şidette üst solunum yolu hastalıklarına yol açan Covid-19 tipi koronavirüs nedeniyle, Almanya’nın birçok eyaletinde orta ve yüksek öğrenim kurumları 4 ile 6 hafta arasında tatil edildi. Amaç söz konusu virüs salgınını durdurmak. Bavyera’da bir belediye, sokağa çıkma yasağı bile ilan etti.

İKİ YILA KADAR HAPİS

Virüsü taşıyan veya taşıdığından şüphe edilen kişiler, solunum yoluyla başka insanlara bu virüsü bulaştırmamaları için, bir bir karantina altına alınıyor. Karantina kararını ilgili kişinin yaşadığı bölgeden sorumlu sağlık dairesi almakla yetkili.

Sağlık Dairesi,

1- Covid-19 adlı virüsün bulaştığı kişiyle temas edenlerler

2- Koronavirüs testi pozitif neticelenen kişiler ve

3- Son iki hafta içinde, riskli bölgelerde bulunan veya bu bölgelerden Almanya’ya dönüş yapanlar hakkında evde karantinada kalma kararı alabiliyor. Sağlık dairesinin vereceği karantina kararına riayet etmeyenler, mahkeme yoluyla alınacak ihtiyati tedbir kararıyla polis eşliğinde en yakın hastanede karantina altına alınabiliyor. Karantina altına alındığı hastaneyi izinsiz terk etme riski bulunan kişiler için, yine mahkeme kararıyla odaya kapatılabilir ve serbest dolaşma özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Ayrıca alınan tedbir ve mahkeme kararlarına uymayanlar, Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Koruma Kanunu uyarınca, iki yıla kadar hapis cezası veya para cezasına çarptırılabilirler.

KULUÇKA SÜRESİ 14 GÜN

Bilindiği gibi Covid-19 adı verilen koronavirüsün yeni türü, diğer koronavirüsler gibi solunum salgılarıyla bulaştığı varsayılmaktadır. Yakın temas sırasında öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan ve virüs ihtiva eden solunum salgısı damlacıkları, sağlıklı kişilerin mukoza bezlerine temas ederek bulaşmaktadır. Kuluçka süresi 14 gün olduğu kabul edilen virüsün bulaştığı kişiler, haklarında verilen evde karantina kararına uymak zorundalar. Karantina süresince işe gitmek, alışverişe çıkmak veya ziyaretçi kabul etmek kesinlikle yasak. Dışarıda kısa süreliğine de olsa temiz havaya çıkıp gezmek de, karantina altında bulunan kişiler için yasak kapsamında. Evde karantina altında bulunanlar, camı açıp temiz hava alabilirler, yan komşuyla olan mesafenin en az 1.5 metre olması halinde balkon ve teraslarını da kullanabilirler. Bahçe katında oturanlar ise yine kimseyle temas etmemek koşuluyla bahçelerine çıkıp gezinebilirler.



NELERE DİKKAT ETMELİ?

Karantina kararı, sadece söz konusu virüsün bulaştığı kişiler için geçerli olmayıp, bu kişinin temasta bulunduğu ve aynı hanede oturan tüm aile fertleri için otomatikman geçerli sayılıyor. Sağlık uzmanı, virüsün kesin tespit edildiği kişiler, aile fertleriyle aynı odada yatmamalarını, birlikte yemek yememelerini, tuvalet ve banyo gibi sıhhi ortamları mümkün olduğu kadar ortaklaşa kullanmamalarını öneriyorlar. Bunun mümkün olmadığı hanelerde ise, hijyen tedbirlerinin daha da titizlikle uygulanması salık veriliyor. Evde kalmak zorunda olanlar, günlük yiyecek alışverişi için komşularından veya yakınlarından ricada bulunabilirler. Yapılan alışverişler, kapının önüne bırakılmak suretiyle, yakın temas önlenebilir. Karantina altındaki komşu veya yakınlarına yardımcı olanlar, alışveriş poşetlerini bıraktıktan sonra kapının önüne bırakılan çöpleri de toplayabilirler. Bu sayede, karantina altında olanların çöpleri de, dışarıyla temas olmadan bertaraf edilmiş olur. Ancak çöp torbalarına da virüsün bulaşabileceği unutulmamalı. Bu durumda, mutlak suretle eldiven kullanılmalı.

ÖZEL EKİP ZİYARETİ

Karantina altında olanlar, sağlık bakanlığı tarafından görevlendirilen özel eğitilmiş sağlık personeli tarafından günde bir kez ziyaret edilip sağlık durumları hakkında rapor tutulur. Sağlık raporunda, karantina altında olanlarda görülen belirtiler ve günde iki kez yapılan ateş ölçümleri not ediliyor. Genel olarak sağlık dairesi tarafından önceden hazırlanmış matbu formlar, rapor tutmak için kullanılırken karantina süresinin sonunda, tekrar virüs testi yapılmaktadır. Testin negatif sonuçlanması halinde, karantina kararı kaldırılır ve kişiler tekrar serbest dolaşabilirler.

İşine gidemeyenlerin gelir

kaybı nasıl telafi edilecek?

Karantina süresince işyerine gidemeyenler, uğrayacakları gelir kaybından dolayı endişelenmelerine gerek yok. Gerek sigortalı çalışanlar gerekse serbest meslek erbaplarının maddi kayıplarının tazmini için bir dizi tedbirler alındığını söyleyebiliriz. Örneğin sigortalı çalışan kişi, hastalandığında normal şartlar altında rapor alır ve ilk altı hafta süresince aylığı işveren, daha sonra ise sağlık sigortası tarafından ödenir. Virüs teması nedeniyle karantina altına alındığı için işine gidemeyen sigortalının aylığı ise, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Koruma Kanunu kapsamında ödenir.

Bu durumda kişinin aylığı, karantina süresince ilk etapta işveren tarafından ödenir. İşveren ise, söz konusu personeline ödediği aylığı, karantina kararını alan resmi daireden talep edebilir.

Serbest çalışanlarda durum ise şöyle; karantina altında bulundukları sürede uğradıkları maddi kaybı, yukarıda bahsedilen kanun kapsamında geri alır. Tazmin edilecek gelir kaybı, serbest meslek erbabının geçen yıl ilgili maliye dairesine bildirdiği kazanca göre belirlenir.