‘Tedbirler mali açıdan sorun yaratmayacak’

ARD televizyonunda, koronavirüs tedbirlerinin finansmanına dair soruları yanıtlayan Bakan Scholz, “Gerekli olan yardımları hazır tutacağız. Önlemleri aldık, buna uzun bir süre dayanabiliriz” dedi. Almanya’nın son yıllarda mali açıdan olumlu bir dönem geçirdiğini belirten Scholz, bu yüzden salgına karşı alınan güncel önlemlerin finansmanı için kredi almanın mümkün olduğunu vurguladı.

‘2008’DEN DAHA İYİYİZ’

Yaşanan bu dönemi 2008-2009 yıllarındaki küresel mali ve ekonomi krizi ile karşılaştıran Olaf Scholz, şu an yapılan hesaplara göre Almanya’nın koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden, Amerikan Lehman Brothers bankasının çöküşü ile başlayan sürece göre daha düşük bir kamu borçlanması ile çıkacağını ifade etti. O dönemde borçlanmanın gayri safi milli hasılanın yüzde 80’ine denk geldiği, şimdi ise borçlanma oranının yüzde 70’i aşmadığını vurgulayan Scholz, ülkenin tamamen durgunluk içinde olmadığını, fabrikalarda üretime devam edildiğini belirtti. Koronavirüs aşısının tedariği ile ilgili eleştirilere de değinen Bakan Scholz, konuya dair yanıtlanması gereken çok sayıda soru olduğunu belirterek, “Tüm bu sorular şeffaf bir biçimde cevaplanmadan bir sonuca varamayız” dedi. Scholz aynı zamanda, yeterli sayıda aşı üretilebilmesi için devletin bu sürece destek olabileceğini kaydetti.