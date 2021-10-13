Tedarik sıkıntısı hat safhada! Fiyatlar arttı

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan IFO Anket Başkanı Klaus Wohlrabe, endüstride baş gösteren tedarik sorununun son tükeciye kadar yansıdığını belirterek, özellikle Noel öncesi alışverişlerde fiyatların iyice artacağını, hatta ürün bulmada sıkıntı yaşanacağına dikkati çekti. Pandemi nedeniyle yoğun ilgi gösterilen bisiklet sektörünü örnek gösteren Wohlrabe, hemen hemen tüm bisiklet satıcılarının piyasaya ürün yetiştirememekten şikâyetçi olduğunu söyledi.

“Küresel lojistik sisteminin şanzımanına sanki kum kaçmış gibi” ifadesini kullanan ekonomi bilimcisi, navlun ücretlerinin rekor seviyeye geldiğini vurguladı.

28 YIL SONRA ENFLASYON YÜZDE 4

Ayrıca bauhaus ve mobilya mağazalarındaki tedarik sıkıntısının hat safhada olduğunu dile getiren Wohlrabe, geçen yılın noel alışverişlerinde 100 milyar euroluk ciro yaptığı belirtilen parakendeci kuruluşların tedarik sıkıntısından kurtulmak için arayış içinde olduğunu söyledi. Diğer yandan Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre özellikle artan enerji fiyatlarından dolayı Almanya’daki enflasyon oranının 28 yıl aradan sonra yüzde 4’ün üzerine çıktığı bildirildi.