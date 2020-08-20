Tecavüzle suçlanan başçavus mahkemede sustu

SAVCI sanık başçavuşu, kışlada bir kadın askeri taciz etmek, zorla öpmeye çalışmak ve cinsel organını tutmaya zorlamakla suçlarken, yine sanığın başka bir kadın askeri kendisine çıplak fotoğraflarını göndermesi için baskı yapmak ve aynı askere kışla binasının bodrum katında tecavüz etmeye kalkışmakla suçladı. 2017 yılında cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan 46 yaşındaki başçavuş, yürütülen soruşturma sonucu ordudan uzaklaştırılmıştı. Alman ordusu içinde son dönemde taciz ve tecavüz olayları arttı. Alman Haber Ajansı dpa’nın haberine göre 2019 yılında ordu içinde 345 taciz ve tecavüz olayı yaşandı.