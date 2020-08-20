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BERLİN
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Tecavüzle suçlanan başçavus mahkemede sustu

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Tecavüzle suçlanan başçavus mahkemede sustu
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Alman ordusunda iki kadın askere taciz ve tecavüz etmeye kalkışmakla suçlanan sanık başçavuşun davası başladı. Gera kentindeki mahkemede görülen davaya katılan sanık başçavuş ilk duruşmada susma hakkını kullanacağını söyledi ve hakimin ve savcının sorularını cevapsız bıraktı.

SAVCI sanık başçavuşu, kışlada bir kadın askeri taciz etmek, zorla öpmeye çalışmak ve cinsel organını tutmaya zorlamakla suçlarken, yine sanığın başka bir kadın askeri kendisine çıplak fotoğraflarını göndermesi için baskı yapmak ve aynı askere kışla binasının bodrum katında tecavüz etmeye kalkışmakla suçladı. 2017 yılında cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan 46 yaşındaki başçavuş, yürütülen soruşturma sonucu ordudan uzaklaştırılmıştı. Alman ordusu içinde son dönemde taciz ve tecavüz olayları arttı. Alman Haber Ajansı dpa’nın haberine göre 2019 yılında ordu içinde 345 taciz ve tecavüz olayı yaşandı.

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