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Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Tecavüzcü 11 sanığa 5 yıl ile 6 ay arasında hapis cezası

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Tecavüzcü 11 sanığa 5 yıl ile 6 ay arasında hapis cezası
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Almanya’nın Freiburg kentinde bir yılı aşkın süredir devam eden tecavüz davası tamamlandı. Hakim, 18 yaşındaki genç kıza 2.5 saat boyunca tecavüz eden biri Alman, 10’u mülteci 11 sanığa 5 yıl ile 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

YAŞLARI 21 ve daha altında olan sanıklar gençlik yasasının ön gördüğü cezaları aldı. Mahkeme hakimi, toplam 43 duruşma yapılan davada sekizi tutuklu yargılanan ve yaşları 17 ile 30 arasında değişen biri Alman diğerleri Suriye, Irak ve Cezayir vatandaşı sanıkların tecavüz suçunu işlediklerinin kanıtlarla kesin olduğu hükmüne vardı.

Tecavüzcü 11 sanığa 5 yıl ile 6 ay arasında hapis cezası

Sanıklar 2018 yılının Ekim ayında diskotekte tanıştıkları 18 yaşındaki genç kıza uyuşturucu hapı vermiş ve 2.5 saat boyunca kıza sırayla tecavüz etmişlerdi. 10 saat sonra uyuşturucu hapın etkisinden kurtulan genç kıza ise yine tecavüzcülerden biri yardım etmişti. Polis tecavüzcüleri yapılan DNA incelemesinde tespit etmişti. Kimi sanıklar duruşmalarda susma hakkını kullanırken kimileri de suçlamaları reddetmişti.

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