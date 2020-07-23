Tecavüzcü 11 sanığa 5 yıl ile 6 ay arasında hapis cezası

YAŞLARI 21 ve daha altında olan sanıklar gençlik yasasının ön gördüğü cezaları aldı. Mahkeme hakimi, toplam 43 duruşma yapılan davada sekizi tutuklu yargılanan ve yaşları 17 ile 30 arasında değişen biri Alman diğerleri Suriye, Irak ve Cezayir vatandaşı sanıkların tecavüz suçunu işlediklerinin kanıtlarla kesin olduğu hükmüne vardı.

Sanıklar 2018 yılının Ekim ayında diskotekte tanıştıkları 18 yaşındaki genç kıza uyuşturucu hapı vermiş ve 2.5 saat boyunca kıza sırayla tecavüz etmişlerdi. 10 saat sonra uyuşturucu hapın etkisinden kurtulan genç kıza ise yine tecavüzcülerden biri yardım etmişti. Polis tecavüzcüleri yapılan DNA incelemesinde tespit etmişti. Kimi sanıklar duruşmalarda susma hakkını kullanırken kimileri de suçlamaları reddetmişti.