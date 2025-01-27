TDU’dan yeni yıl resepsiyonu

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KENTİN ünlü ‘Gendarmenmarkt’ (Jandarma Pazarı) meydanındaki Berlin Capital Club’da verilen resepsiyona, Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Berlin Eğitim, Gençlik Hamburg ve Aile Senatörü Katharina Günther-Wünsch, görev süresi dolan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Kıbrıs Berlin Büyükelçisi Emine Andız Ertürk, Berlin Kırgızistan Büyükelçisi Omurbek Tekebaev, Berlin Kazakistan Elçi Müşaviri Marat Karimov ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, farklı partilerden Federal Meclis, Eyalet Parlamentosu milletvekilleri ve yerel politikacılar, ekonomi kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TDU Başkanı Remzi Kaplan, katılımcılara teşekkür ederken, “Çok zor ve karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Ülkeler arasındaki savaş ve verilen kayıplar bizleri derinden üzüyor. Öncelikle savaşın Avrupa ve Almanya ekonomisi üzerinde hissedilen son derece olumsuz etkileri ile karşı karşıyayız. Enerji, elektrik ve gaz fiyatları iki katına çıktı. Bu yükselen maliyetleri ürün ve hizmetlerimize yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ümidimiz savaşın bir an önce son bulması, ülkeler arasında kaybolan güvenin tekrar tesis edilmesi ve normale dönülmesidir” dedi. Kaplan aynı zamanda çalıştırmak için eleman bulmakta güçlük çektiklerini hatırlatırken, politik sorumlulara “Alman ekonomisinin yeniden canlandırılması için bu soruna zaman kaybetmeden köklü bir çözüm bulun” çağrısında bulundu. Türkiye kökenli iş insanlarının kapılarının gençlerin meslek öğrenmesi için her zaman sonuna kadar açık olduğunu da söyledi. Remzi Kaplan ayrıca 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerin ayrı bir önem taşıdığına işaret ederken, Türkiye kökenli seçmenlerden sandık başına giderek gönüllerinden geçen demokratik partilerden birine oy vermelerini de istedi.

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BAĞLARI GÜÇLENDİRELİM

Görev süresi dolan Büyükelçi Ahmet Başar Şen de katılımcıları duygulandıran bir veda konuşması yaptı. Hem Berlin’deki başkonsolosluğu hem de büyükelçiliği döneminde Türk-Alman toplumları arasında bağların geliştirilmesine çok önem verdiğinin altını çizdi. Büyükelçi Şen, “Bu iki toplum arasında köprüler kurmak benim için her zaman bir gurur kaynağı oldu. Görevim süresince bu ilişkilere katkıda bulunmaya özen gösterdim. Bugün burada sizlerle olmak, Türk ve Alman toplumu arasında dostluk bağlarının devam ettiğini görmek beni son derece mutlu ediyor” dedi. Ayrıca bu dostluğun, işbirliğinin ve dayanışmanın dem etmesini dilediğini belirtirken, “Bağları güçlendirelim” çağrısında da bulundu.

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TÜRKLERİN ÖNEMLİ KATKISI VAR

CDU’lu Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner de, Türkiye kökenli insanların kentin her alanda zenginleşmesine önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı. Wegner, “Türk-Alman toplumu, Berlin’in zenginliğini ve dinamizmini oluşturuyor. Bu birliktelik, şehrimizin geleceği için büyük bir değer. Girişimcilik ruhunuz ve şehrimize yaptığınız katkılar, Berlin’i daha ileriye taşıyor. Hep birlikte bu çeşitliliği güçlendirerek geleceği inşa edeceğiz” dedi.