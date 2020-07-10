TDU’dan ‘Seyahat uyarısını kaldırın’ mektubu

SEYAHAT uyarısının haksız ve siyasi bir karar olduğunu belirten TDU Başkanı Remzi Kaplan, şöyle dedi: “Kovid-19 nedeniyle AB ülkelerinin de turizm konusunda sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. AB ülkeleri de ciddi zarar gördüğü için bu yıl turistleri kendi ülkelerine yönlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle İspanya, Yunanistan ve İtalya’ya. Ancak Türkiye’nin turizmde ciddi yatırımları var. Kovid-19’la mücadelede de gayet başarılı. Türkiye’de tatil, diğer Avrupa ülkelerine göre hem daha kaliteli hem daha uygun. Almanya, seyahat uyarısını bir an önce kaldırmalıdır.”

‘ÇEKİMSER KALIYORLAR’

“Kararın kaldırılması için Türk ve Alman İşverenler Birliği olarak Başbakanlığa, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarına birer mektup gönderdik. Mektupta, üzerimize düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Mektupta iki ülke arasındaki yakın ilişkiler, ithalatta ve ihracatta Türkiye’nin, Almanya için vazgeçilmez bir partner olduğu gerçeği, Almanya’da istihdam sağlayan binlerce Türk iş insanının varlığı, Türkiye’de 7 bin Alman şirketinin iş yaptığını, Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk ile Türkiye’de yaşayan on binlerce Alman vatandaşı olduğunu özellikle vurguladık. Bir karar verilirken, bunların dikkate alınmasını istedik. Alman iş dünyası da Türkiye’ye gitmek istiyor ancak uyarı nedeniyle çekimser kalıyor. Seyahat uyarısı turizm dışında faaliyet gösteren hem Türk hem Alman iş insanlarını olumsuz etkiledi.”